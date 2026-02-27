La sombra de 4Chan sobre Epstein: la página web anunció su muerte 38 minutos antes que el resto del mundo y el FBI nunca resolvió el caso

Los detalles A las 8:16 horas del 10 de agosto de 2019, un usuario anónimo publicó: "No me pregunten cómo lo sé, pero Epstein murió hace una hora por ahorcamiento debido a un paro cardíaco. Captura de pantalla de esto". Un mensaje que se corona como la primera noticia sobre la muerte del magnate.

El caso de Jeffrey Epstein, famoso pederasta que murió en prisión en 2019, sigue rodeado de misterios. Uno de los más intrigantes es cómo un usuario anónimo de 4Chan anunció su muerte 38 minutos antes que los medios oficiales. El Departamento de Justicia intentó identificar al usuario sin éxito, ya que AT&T no pudo proporcionar los registros necesarios. A pesar de las investigaciones, no se logró descubrir el origen de la filtración. Epstein, que conocía al fundador de 4Chan, usaba la página para compartir enlaces. Años después, el caso sigue siendo un enigma lleno de incógnitas y teorías conspirativas.

Agresiones, muertes, mansiones del terror o su propia muerte. Son algunos de los misterios que giran alrededor del famoso y polémico pederasta Jeffrey Epstein, que pese a haber sido encontrado muerto en su celda en 2019, ha seguido protagonizando titulares y escándalos a niveles insospechados.

Uno de los grandes interrogantes nació el mismo día de su fallecimiento. La página web 4Chan, que se popularizó por poder subir todo tipo de fotografías, incluso ofensivas o pornografía, fue la primera en anunciar la muerte del criminal estadounidense.

A las 8:16 horas del 10 de agosto de 2019, un usuario anónimo publicó: "No me pregunten cómo lo sé, pero Epstein murió hace una hora por ahorcamiento debido a un paro cardíaco. Captura de pantalla de esto". Un mensaje que se corona como la primera noticia sobre la muerte del magnate, según ha informado 'Business Insider'.

Así, se adelantó por 38 minutos a la publicación del periodista de 'ABC News', Aaron Katersky, en la entonces Twitter, ahora conocida como X, donde anunció lo ocurrido. Minutos después, el sitio web del medio publicó el primer artículo sobre el presunto suicidio del pederasta en prisión. Después, medios de todo el mundo se hicieron eco e informaron del fallecimiento.

Siete años después, se desconoce quién publicó las primeras informaciones y cómo lo hizo y es que los archivos de Epstein, que siguen publicándose, muestran que el Departamento de Justicia intentó identificar al usuario anónimo de 4Chan detrás de las publicaciones, pero jamás pudo descubrirlo.

Una investigación sin éxito

En estos documentos, se muestra cómo el Departamento de Justicia citó cuatro días después a 4Chan para obtener las direcciones IP de los usuarios de su página. Así, el FBI comenzó una investigación sobre la muerte de Epstein y su filtración en internet.

Aquel 10 de agosto, ese usuario publicó cuatro anuncios, donde se comentó que el cuerpo del pederasta fue intubado, que se le infundió líquido y que fue trasladado a urgencias en Manhattan. A su vez, esta persona compartió algunas de las primeras teorías conspiranoicas sobre el fallecimiento y apuntó que el cuerpo de Epstein podría haber sido cambiado por otro por otro.

"Chicos, estoy temblando ahora mismo, pero creo que lo cambiaron", escribió. Pese a los esfuerzos de los investigadores, fue imposible encontrar el origen de la información y se demostró que el cuerpo del criminal fue identificado por un patólogo forense y enterrado en un cementerio.

Durante la investigación, tras utilizar las direcciones IP proporcionadas por 4Chan, los fiscales citaron a AT&T para obtener información que pudiera identificar a las personas que las usaron en el momento en que se realizaron las publicaciones. Sin embargo, la empresa sostuvo que no tenía los registros.

"AT&T no puede proporcionar ninguna información en respuesta a la demanda legal porque AT&T no mantiene registros en el curso normal de negocios que asocien cuentas o dispositivos individuales con direcciones IP dinámicas inalámbricas", dijo un empleado.

"El Gobierno ha presentado todos los registros que hemos obtenido sobre la publicación en 4Chan. El usuario usó una IP dinámica, por lo que los registros obtenidos no revelaron el autor de la publicación", aseguraron desde el Departamento de Justicia en un documento de 128 páginas en las que se abordan cuestiones como la falta de cámaras en funcionamiento en la celda o la decisión de dejar al magnate completamente solo.

De hecho, el mismo Epstein era usuario de esta página web e incluso enviaba enlaces de publicaciones de 4Chan a amigos. Asimismo, según los archivos, este conocía a su fundador, Christopher Poole, quien lamentó "una profunda compasión por todas sus víctimas".

Un año después del suicidio del financiero, los fiscales federales de Manhattan confirmaron que no llegaron a identificar al usuario de 4Chan, algo que se ha convertido en todo un misterio. ¿Cómo supo este usuario de la muerte de Epstein 38 minutos antes que el resto del mundo? ¿Cómo pudo desafiar incluso al FBI sin revelar su identidad? Así, siete años después, los interrogantes siguen envolviendo un entramado de lo más turbio marcado por encubrimientos, incógnitas y secretos.

