La borrasca Leonardo mantiene las lluvias y el frío en España: avisos por fuertes rachas de viento y oleaje

Este viernes, la situación en Andalucía será complicada debido al riesgo de inundaciones y la crecida de los ríos, lo que ha llevado a desalojos preventivos. La Península seguirá bajo la influencia de la borrasca Leonardo, con rachas muy fuertes de viento y fuerte oleaje en algunas zonas. Se esperan cielos nubosos y precipitaciones en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, con lluvias intensas en el oeste de Galicia y del Sistema Central. En el Cantábrico y Baleares, las lluvias serán débiles. Además, habrá nevadas en montañas del norte. Las temperaturas descenderán, con heladas en las montañas del norte. El viento será moderado del oeste y suroeste, con rachas fuertes en Baleares y en litorales del sur. En Canarias, el viento será moderado del norte. En Córdoba, el Guadalquivir está en riesgo de desbordamiento, y en Cádiz, el Guadalhorce sigue aumentando, lo que ha llevado a evacuaciones y vigilancia en varias provincias.

La situación seguirá siendo complicada este viernes en varios puntos de Andalucía por el riesgo de inundaciones y la crecida de los ríos, lo que ha obligado a realizar desalojos preventivos y a extremar la precaución ante la persistencia del temporal. Será una jornada marcada por la inestabilidad en la mayor parte de la Península, que continuará bajo la influencia de la borrasca Leonardo.

Se prevén rachas muy fuertes de viento de oeste y en interiores de la fachada oriental, sistemas Béticos, montañas del extremo norte y litorales del sur y noroeste peninsular. Irá acompañado también de fuerte oleaje en algunas zonas del país.

Predominarán los cielos nubosos y las precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, aunque serán menos abundantes que en días previos. Los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia y del Sistema Central, el Estrecho y la vertiente oeste de las Béticas, donde las lluvias podrán ser localmente fuertes y persistentes.

En estas zonas, las precipitaciones podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo.

En el Cantábrico, Baleares, la fachada oriental y el resto del nordeste peninsular se esperan lluvias débiles y ocasionales, con predominio de cielos poco nubosos o con intervalos nubosos.

También se prevén nevadas en montañas de la mitad norte, con una cota situada entre los 1.100 y 1.500 metros, que podrá descender hasta los 900 metros en el noroeste al final del día, y entre 1.400 y 1.800 metros en las del sureste. En Canarias, habrá cielos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa al principio, tendiendo a poco nuboso.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada, con las mínimas al final del día, salvo en el tercio nordeste peninsular, donde las máximas subirán y las mínimas no registrarán cambios. En Baleares, las mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas bajarán. Se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte y moderadas en los Pirineos.

El viento soplará de moderado del oeste y suroeste en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Baleares y en los litorales del sur y del noroeste peninsular. Asimismo, se esperan rachas muy fuertes en el interior de la fachada oriental, los sistemas Béticos y las montañas del extremo norte. En Canarias, el viento será moderado de componente norte, con intervalos de fuerte.

Preocupación por los desbordamientos

Estas previsiones llegan tras una jornada marcada por una situación muy complicada en varios puntos del país a causa del riesgo hídrico y la crecida de los ríos.

En Córdoba, el río Guadalquivir se encontraba en riesgo de desbordamiento, lo que motivó desalojos en las mismas zonas afectadas por la gran inundación de 2010, con llamamientos a la precaución ante la evolución del caudal.

También se mantuvo la vigilancia en la provincia de Cádiz, donde el río Guadalhorce continuó aumentando a su paso por Jerez de la Frontera, con especial atención a su desembocadura en zonas del Puerto de Santa María.

A lo largo de la jornada se produjo además la evacuación completa de un municipio, calificada de histórica, debido a la urgencia provocada por la entrada de agua y la saturación del terreno.

Durante el jueves se registraron igualmente inundaciones en zonas como Plasencia y Ubrique, mientras se mantuvo el seguimiento de la crecida de los ríos en distintos puntos, en un contexto de persistencia del temporal y avisos por lluvia, viento y estado del mar.

