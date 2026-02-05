La borrasca Leonardo provoca el caos en Cádiz: cientos de rescates, embalses al límite y desalojo total de Grazalema por el miedo a los derrumbes

Los detalles Más de ocho mil personas han sido desalojadas en toda Andalucía y en distintos puntos de la comunidad han recibido un mensaje de ES-Alert pidiendo que se alejen de las zonas inundables.

La borrasca Leonardo ha causado graves daños en Andalucía, con más de ocho mil desalojados. En Grazalema, todos sus habitantes han sido evacuados debido al riesgo de derrumbes por la acumulación de agua subterránea. El geólogo Nahúm Méndez advierte sobre la presión del subsuelo por las lluvias. La Guardia Civil ha evacuado a los vecinos, que se alojan temporalmente en Ronda. En otras zonas de Cádiz, como el Campo de Gibraltar y Jerez de la Frontera, se han producido inundaciones y evacuaciones. La situación es crítica en los embalses de la región, que están al 100% de su capacidad, lo que genera preocupación por posibles colapsos.

La borrasca Leonardo ha dejado importantes daños en toda Andalucía y ha dejado más de ocho mil desalojados. Se prevé que la lluvia continúe a lo largo del viernes y las autoridades temen que las constantes precipitaciones, unidas a un suelo ya sobrecargado, provoquen el colapso de las casas y de los embalses.

Grazalema se ha convertido en el ejemplo de esta situación. Todos los vecinos de este pueblo gaditano, de cerca de 1.600 habitantes, han sido evacuados. Allí, el agua busca cualquier hueco para salir y había tanta cantidad emanando del suelo que el peligro es que se derrumben las casas.

Los vecinos han afirmado haber sentido temblores y crujidos en las casas asociados a esta ingente cantidad de agua subterránea acumulada, ya que durante 48 horas no ha dejado de llover. Concretamente, han caído más de 600 litros por metro cuadrado.

El geólogo Nahúm Méndez ha advertido en Más Vale Tarde que a los "pequeños deslizamientos del terreno hay que añadir el factor de la hidrosismicidad", que hace que ante grandes precipitaciones "aumenta muchísimo la presión" del subsuelo.

Por eso, la Guardia Civil y los servicios de Emergencias han recorrido este jueves todas las calles y han llamado puerta por puerta para no dejar a nadie en Grazalema. Los vecinos han abandonado el pueblo con el temor de quien no sabe qué encontrará a la vuelta y se quedarán en el polideportivo de Ronda, en Málaga.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró el jueves por la tarde que la decisión de evacuar Grazalema se tomó "por prevención" y pidió "calma y serenidad" a la población. "Confianza. La prioridad absoluta es mitigar el riesgo de la población", esgrimió en una publicación en X.

Rescates en la provincia

La situación en otros puntos de la provincia de Cádiz tampoco está siendo fácil. En el Campo de Gibraltar el agua lo ha anegado todo y los bomberos han atendido más de 300 incidencias en 12 horas. En una pedanía de San Roque, seis personas que se habían quedado incomunicadas, entre ellas un menor de edad, han sido rescatadas en una lancha por la Guardia Civil.

En San Martín del Tesorillo la UME ha usado lanchas para llevar a cabo las evacuaciones, mientras en San Enrique de Guadiaro la Guardia Civil, con el agua hasta la cintura, ha podido salvar animales atrapados.

En Ubrique, los vecinos se han mostrado desesperados por la situación. La fuerza del agua ha provocado un enorme socavón y ha levantado las losas de los garajes que se han comenzado a anegar. Para contener la situación, los vecinos han improvisado un dique para desviar la corriente.

Preocupados por el aumento del caudal del río que atraviesa la localidad, también han comenzado a desalojar. Concretamente, la Guardia Civil ha evacuado a los vecinos de la barriada del Algarrobal, donde el agua ha comenzado a salir de las casas hacia la calle desde el suelo, los sanitarios y los desagües.

Mensajes ES-Alert

En Jerez de la Frontera, el río Guadalete ya se ha desbordado. Varias carreteras están cortadas y los vecinos ya han recibido mensajes ES-Alert para alejarse de zonas inundables. La alcaldesa María José García-Pelayo ha cifrado en más de 14.500 personas las afectadas en la zona rural del municipio por circunstancias de desalojos o aislamiento ante la crecida y desbordamiento del río Guadalete y el arroyo Salado.

En cuanto al número de vecinos de las zonas rurales afectadas por estas situaciones, ha trasladado que afectadas por desalojos hay un total de 2.332 habitantes de nueve núcleos, de los cuales 900 ya habían sido evacuados.

Preocupación por los embalses

También en Puerto de Santa María se ha pedido a la población alejarse de zonas inundables con un mensaje de ES-Alert y algunos vecinos han sido trasladados al pabellón municipal para pasar la noche.

La apertura de las compuertas en la presa de Arcos de la Frontera ha obligado a la evacuación de 800 vecinos, un centenar de ellos pertenecen a una residencia de ancianos.

La preocupación por el colapso de los embalses se extiende a toda la comunidad autónoma, donde 29 pantanos al 100% de su capacidad. Diez de ellos se encuentran en la cuenca del río Guadiana, seis en el Guadalquivir y cuatro en el Duero.

Juanma Moreno ha explicado que actualmente está saliendo la misma cantidad de agua que entra, pero que "como siga lloviendo, va entrar más agua de la que puede salir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.