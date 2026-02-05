Granada vive momentos complicados por las intensas lluvias: desalojos, inundaciones y pueblos aislados como Huétor Tájar o Pinos Genil

Los detalles Las intensas lluvias han provocado destrozos en varias casas de la provincia. Además, una persona ha resultado herida con politraumatismos tras quedar sepultado por un muro que se ha venido abajo en Puebla de Don Fadrique.

Las intensas lluvias en la provincia de Granada han provocado el desalojo de más de 200 personas, principalmente en Dúdar, donde todos los vecinos han abandonado sus hogares por el riesgo del río Aguas Blancas. En Pinos Genil, el campo de fútbol ha quedado inundado, y los vecinos intentan quitar el agua y el barro de sus casas. En Huétor Tajar, las calles se han convertido en ríos, y los bomberos trabajan en la zona. En Puebla de Don Fadrique, un hombre resultó herido tras quedar sepultado por un muro caído. Además, la borrasca Leonardo ha dejado a 180 personas aisladas en Dúdar y Quéntar, y ha cortado 12 carreteras. En Cádiz, más de 14.500 personas están afectadas por desalojos o aislamiento debido al desbordamiento del río Guadalete. La alcaldesa de Jerez de la Frontera ha advertido sobre el riesgo de inundaciones y aislamiento prolongado, afectando a miles de habitantes de zonas rurales.

Las intensas lluvias han provocado que en la provincia de Granada más de 200 personas hayan sido desalojadas de varios municipio. La mayoría en Dúdar, donde todos los vecinos han tenido que abandonar sus viviendas por miedo a que el agua llegue a las casas.

De noche, en fila, y cargando con bolsas las pocas pertenencias que han podido coger de sus casas. Así tuvieron que irse del pueblo todos sus habitantes. El municipio entero se ha vaciado por completo por la amenaza del río Aguas Blancas.

El agua entra sin piedad y lo deja todo totalmente anegado, apenas se puede ver el tejado de las casas. Una imagen que se repite en otras zonas de la provincia.

En Pinos Genil, solo se puede ver el larguero de la portería del campo de fútbol tras quedar completamente inundado. Con carretillas y escobas, los vecinos de Pinos Genil, achican todo el agua que pueden e intentan quitar el barro que ha entrado en el interior de sus viviendas.

Por otro lado, en Huétor Tajar, se pueden ver imágenes como la de una furgoneta blanca que ha quedado sumergida bajo el agua, mientras otra lucha por abrirse camino entre las calles convertidas en ríos. Los Bomberos, con mangueras, siguen trabajado en la zona.

En esta localidad hay inundaciones, desprendimientos y vecinos desalojados. Moverse por la zona es muy complicado, y es que hay carreteras completamente destrozadas.

Los tractores también trabajan sin descanso en Loja, donde las fuertes corrientes han dejado calles embarradas.

En la ciudad se están viendo impactantes imágenes como la fuerza con la que pasa el río Genil, que se ve más lleno que nunca. Una borrasca que deja carreteras cortadas y más de 230 desalojados en toda la provincia.

Herido tras quedar sepultado por un muro caído

Un hombre de unos 30 años ha resultado herido con politraumatismos tras quedar sepultado por un muro que se ha venido abajo en Puebla de Don Fadrique, en el norte de la provincia de Granada, a causa de los desperfectos acumulados por las lluvias persistentes y el viento de los últimos días con el temporal.

Testigos refirieron al 112 que se había venido abajo un muro, quedando sepultado un joven. El servicio coordinador dependiente de Presidencia de la Junta dio aviso a Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local y sanitarios, que, con vecinos, rescataron al herido, que ha sido trasladado a un centro médico en un helicóptero del 061.

Al parecer, la tapia, construida con piedra, habría cedido a la altura de una puerta metálica cuando el hombre habría ido a refugiarse del viento tras aparcar su vehículo. Los servicios municipales han colaborado en las tareas de rescate en la zona tras ser avisados por los vecinos.

Pueblos aislados por el temporal

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha realizado un balance de la situación de la provincia por el paso de la borrasca Leonardo, cuantificando a última hora de la tarde de este jueves en 180 las personas aisladas en dos municipios: 120 en Dúdar, en la urbanización Aguas Blancas, tras el cierre por seguridad del acceso a la zona, y 60 en Quéntar, en concreto en la pedanía de Tocón.

En este momento continúan cortadas 12 carreteras en la provincia por inundaciones y/o desprendimientos, ha especificado la Subdelegación, señalando en concreto la A-92, en el punto kilométrico 287, en término de Purullena, donde se ha detectado un socavón que afecta al arcén y parte del carril derecho.

Además, en Granda la complicada situación que están viviendo por los desbordamientos y las intensas lluvias han ocasionado que también queden aislados Huétor Tájar y Pinos Genil.

Una situación que se vive también en Cádiz. La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha cifrado en más de 14.500 personas las afectadas en la zona rural del municipio por circunstancias de desalojos o aislamiento ante la crecida y desbordamiento que se espera que pueda sufrir el río Guadalete y el arroyo Salado por los desembalses controlados de agua que se están produciendo en los embalses de Arcos y Bornos y por el aporte de agua que le llega a este río de las lluvias que caen en Grazalema.

En una rueda de prensa desde el Cecop, la alcaldesa ha anunciado además el envío masivo de un mensaje Es-Alert para informar de las zonas afectadas por riesgo de inundación o de aislamiento, el cual "puede alargarse hasta un mes, en todo caso, mínimo una semana".

"Pedir a los vecinos que cuando reciban el mensaje Es-Alert, que actúen con carácter inmediato, es decir, que no se relajen, que no piensen que va para corto, sino que esto va para largo, que no estamos hablando de un aislamiento previsible de tres días o cuatro horas", ha advertido.

En cuanto al número de vecinos de las zonas rurales afectadas por estas situaciones, ha trasladado que afectadas por desalojos hay un total de 2.332 habitantes de nueve núcleos, de los cuales 900 ya habían sido evacuados en días posteriores. En concreto, pertenecen a La Ina, Rajamancera, La Corta, Las Pachecas, Cejos del Inglés, Greduela, Portal, Portalillo, Mesas del Corral en La Barca y Lomopardo.

Por otro lado, está previsto que sufran aislamiento los vecinos de San Isidro del Guadalete, El Torno, Torrecera, Majarromaque, y Nueva Jarilla por desbordamientos del río que impidan el acceso a estas poblaciones rurales, afectando con ello a una población de 7.159 personas de la zona rural.

