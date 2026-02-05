La borrasca Leonardo deja cientos de desalojados y embalses al límite en Extremadura: piden precaución por posibles inundaciones

Los detalles El temporal ha obligado a activar los protocolos de emergencia y a evacuar a unos 700 vecinos. Muchos de ellos, permanecen en pabellones esperando noticias.

La borrasca Leonardo ha generado una situación complicada en España, afectando especialmente a Extremadura debido a las intensas lluvias y la crecida de ríos. En Gévora, vecinos han sido desalojados preventivamente por el riesgo de inundaciones, ya que la presa de Valuengo presenta peligro de desbordamiento. Se han abierto compuertas del embalse para reducir el riesgo. En Jerez de los Caballeros, 700 personas han sido evacuadas, y en La Bazana y Valuengo, un centenar de vecinos han sido alojados en pabellones. El Plan de Inundaciones de Extremadura sigue activo, con especial atención a las zonas inundables.

El paso de la borrasca Leonardo está dejando una situación complicada en distintos puntos de España, con Extremadura como una de las comunidades más afectadas por las intensas lluvias y la crecida de ríos y embalses.

El temporal ha obligado a activar los protocolos de emergencia y a desalojar a cientos de personas ante el riesgo de inundaciones. En la localidad pacense de Gévora, varios vecinos han tenido que abandonar sus viviendas de forma preventiva.

Así, algunos han podido salir con una mochila, pero otros lo han hecho con lo puesto, ante la rapidez con la que ha aumentado el nivel del agua tras el paso de este gran temporal. Los desalojos se han llevado a cabo por la proximidad de las viviendas a la presa de Valuengo, que ha llegado a presentar riesgo de desbordamiento debido a las lluvias acumuladas.

Ante la expectación y como precaución, en las últimas horas se han abierto dos compuertas del embalse, una medida que ha permitido reducir el riesgo inmediato. El río Alcazaba, a su paso por las localidades de Novelda del Guadiana y Gévora, se mantiene en nivel rojo, lo que ha incrementado la vigilancia en toda la zona.

La situación también es especialmente delicada en Jerez de los Caballeros, donde unas 700 personas han sido desalojadas por el riesgo de inundación. En pedanías como La Bazana y Valuengo, alrededor de un centenar de vecinos han sido alojados en pabellones a la espera de conocer el estado de sus viviendas.

Algunos vecinos explican que nunca habían visto el agua alcanzar niveles tan altos, mientras que otros relatan que recibieron avisos de emergencia en sus teléfonos móviles, lo que permitió una evacuación más ordenada.

Por su parte, el alcalde de Jerez de los Caballeros ha señalado que una de las principales preocupaciones era el aislamiento total de La Bazana y las posibles inundaciones de viviendas cercanas.

Tras las numerosas incidencias, el Plan de Inundaciones de Extremadura (INUNCAEX) permanece activo en nivel 1 en toda la comunidad, con especial atención a las áreas situadas en zonas inundables.

