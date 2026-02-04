Continúan las lluvias en Andalucía por la borrasca Leonardo que se irá desplazando para compartir el protagonismo con el viento este jueves

Las consecuencias Según datos de la AEMET, la estación de Grazalema recogió 390,4 litros por metro cuadrado desde esta medianoche hasta las 16.30 horas. "Es más o menos lo que llueve en Madrid en un año completo", apunta la agencia.

La borrasca Leonardo ha provocado estragos en Andalucía, con clases suspendidas, desalojos y afectaciones en carreteras y líneas ferroviarias. Un río atmosférico desde el Caribe ha generado lluvias persistentes y vientos que superan los 100 km/h, con registros históricos de precipitación en Grazalema. Este jueves, además de las lluvias, el viento será protagonista en 15 comunidades, con acumulaciones significativas en Andalucía, Cádiz y Galicia. La AEMET prevé que Leonardo se debilite el viernes, aunque se espera una nueva borrasca el sábado, intensificando el viento y las precipitaciones. El domingo, las altas presiones regresarán al suroeste peninsular.

La situación meteorológica por la borrasca Leonardo, que este miércoles ha dejado, sobre todo en Andalucía, clases suspendidas, más de 3.500 desalojados y carreteras y líneas ferroviarias afectadas por el temporal no va a parar. La imagen del satélite muestra un río atmosférico que viene desde el Caribe atravesando todo el Atlántico, lo que genera que tenga casi una autopista directa a la península.

Esa humedad incide de lleno, lo que se traduce en precipitación disponible, que está siendo muy persistente, y esa borrasca continúa estática, es decir, que la lluvia continuará siendo muy persistente durante la tarde de este miércoles.

Los avisos rojos siguen en puntos de Andalucía, donde la tarde de este miércoles continuarán las precipitaciones, que seguirán siendo persistentes y continuadas, aunque a lo largo de las próximas horas se van a ir desplazando. Además, las rachas de vientos pueden superar los 100 kilómetros por hora.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la estación de Grazalema recogió 390,4 litros por metro cuadrado desde esta medianoche hasta las 16.30 horas. "Es más o menos lo que llueve en Madrid en un año completo", apunta la AEMET en las redes sociales. Además, la lluvia acumulada en Grazalema se acerca a los 1.300 litros por metro cuadrado en los últimos 10 días, "más de lo que llueve en un año en A Coruña", según agrega la agencia. El registro de este miércoles ha superado el histórico del 10 de febrero de 1985, cuando cayeron 337 litros por metro cuadrado.

Este jueves el nuevo protagonista, además de las lluvias, va a ser el viento. Hasta 15 comunidades van a estar en avisos por las fuertes rachas de viento. También las precipitaciones continuarán siendo intensas en puntos de Andalucía pero también lo serán en otros puntos centrales como el norte de Cádiz y en Galicia, donde se esperan acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado.

Empezará a debilitarse el viernes aunque se prevé la llegada de una nueva el sábado

Y este viernes la borrasca empezará a debilitarse, según ha informado la AEMET, aunque se prevé la llegada de una nueva el próximo sábado. En un aviso especial publicado este miércoles, el organismo nacional ha anticipado que se mantendrá en los próximos días "una circulación atlántica inducida por la borrasca Leonardo". Se esperan, en consecuencia, "precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, zona centro y Galicia, con acumulaciones que serán muy significativas en zonas montañosas a barlovento del flujo de oeste y suroeste".

El comunicado ha señalado asimismo que, debido al "alto nivel de saturación del suelo y deshielos", se dará un "significativo impacto hidrológico" en cuencas de las vertientes atlántica y mediterránea de Andalucía, Extremadura y Castilla y León. Leonardo traerá estos días una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo generalizado, y serán probables los deslizamientos de tierra y los daños en bienes e infraestructuras.

En su comunicado, la AEMET ha anticipado que Leonardo comenzará a "debilitarse progresivamente" el viernes, si bien continuará su influencia aunque menor, con precipitaciones por la vertiente atlántica peninsular. La cota de nieve se situará por debajo de los 1.000 metros en el cuadrante noroeste y entre 1.200-1.400 metros en el resto.

Pero pese a su debilitamiento, se contempla para el sábado la llegada de una nueva borrasca atlántica, que intensificará las precipitaciones y el viento. Se esperan rachas muy fuertes en el tercio sur y sureste peninsular y el temporal marítimo será significativo en Galicia y Cantábrico. El domingo, y tras el paso de la borrasca atlántica, las altas presiones se establecerán por el suroeste península con el viento de componente oeste.

