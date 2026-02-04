El experimento de Más Vale Tarde que muestra cómo el agua llega a saturar el suelo y provoca que rezume hasta de los enchufes como en Grazalema

El temporal por la borrasca Leonardo ha dejado este miércoles miles de desalojados y hogares sin luz, poblaciones incomunicadas y decenas de carreteras cortadas en Andalucía, además de desprendimientos de tierra por las intensas lluvias.

El temporal por la borrasca Leonardo ha dejado este miércoles miles de desalojados y hogares sin luz, poblaciones incomunicadas y decenas de carreteras cortadas en Andalucía, además de desprendimientos de tierra por las intensas lluvias. Uno de los problemas está causado por la cantidad de lluvia que ha caído en las últimas horas, ya que el agua acumulada, junto al crecimiento de los embalses, que están por encima del 90% en muchos casos, y toda la saturación del suelo ha provocado que la situación esté siendo muy difícil.

En Más Vale Tarde han hecho un experimento para mostrar lo que ocurre cuando el suelo se satura de agua, lo que está ocurriendo en algunas regiones de Andalucía, como Cádiz. De hecho, el reportero Juanjo Cuéllar ha mostrado cómo este miércoles ha salido agua de los enchufes en la zona de Grazalema. No es que corra el agua, sino que esta está brotando literalmente de dentro de la tierra.

En el ejemplo, han aclarado que no tienen suelo kárstico, que es lo que hay en Grazalema. Esto es caliza, carbonato cálcico, que al entrar en contacto con el agua produce ácido carbónico, que provoca que tras miles de años perforando la tierra la empiece a deshacer. En el ejemplo del programa han usado grava, que han puesto en una urna a la que han añadido agua. Esta, cuando entra, va erosionando la tierra.

El agua empieza a entrar sin problema en la tierra, como ha hecho, según han remarcado, en los últimos 35 días en los que no ha parado de llover. Al entrar el agua empieza al principio a subir también el nivel freático por dentro y, como hay huecos, comienza a subir el nivel del agua.

Así, al llegar a este miércoles, todo el terreno, incluso el que está en cuesta, ya ha saturado y encima, donde en el ejemplo estarían los distintos pueblos, se observa ya el agua acumulada. Y lo que hace ahora el agua si sigue lloviendo es rezumar por fuera del suelo, provocando las inundaciones que este miércoles se están viendo en diferentes regiones, especialmente en Grazalema.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.