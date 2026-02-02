Una nueva borrasca dejará lluvia en toda la Península y fuertes rachas de viento en el suroeste

Los detalles En la mitad occidental de la Península, las lluvias podrán ser localmente fuertes y vendrán acompañadas de tormenta y, en algunos casos, de granizo.

Cielos cubiertos, lluvias en toda la Península y fuertes vientos en el suroeste. Es la situación que dejará la nueva borrasca este lunes tras la pequeña tregua que el tiempo ha dado en las últimas horas después de una semana en la que se han encadenado cuatro frentes consecutivos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por tormentas en Andalucía (Cádiz y Sevilla), que podrán estar acompañadas de rachas de viento muy fuertes. También estará activo por lluvias en Galicia (A Coruña, Orense, Pontevedra), Extremadura (Cáceres) y Castilla y León (Ávila, Salamanca, Zamora). En cuando a las alertas por nevadas, estarán activos avisos amarillos en Galicia (Orense), Castilla-La Mancha (Cuenca) y Castilla y León (Zamora), donde también habrá avisos por deshielo en Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora.

También hay aviso naranja por fuerte oleaje en Pontevedra, y A Coruña, mientras que será amarillo en Lugo por la combinación de olas de cinco a seis metros con vientos que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora. También hay alerta amarilla por oleaje en Girona, Mallorca, Ibiza, Formentera, Ceuta y Melilla.

En la mitad occidental de la Península, las lluvias podrán ser localmente fuertes y vendrán acompañadas de tormenta y, en algunos casos, de granizo. Por persistencia de las precipitaciones, los mayores acumulados se esperan en Galicia, en zonas de montaña y áreas aledañas de la vertiente atlántica y en el Pirineo, principalmente en su vertiente sur, así como en el sur de Andalucía, con especial incidencia en el oeste de la Serranía de Ronda.

En el suroeste peninsular se prevén rachas muy fuertes de viento asociadas a las tormentas, mientras que también podrán registrarse rachas muy fuertes en el litoral gallego, el sur y suroeste de Andalucía, además de en zonas de montaña y áreas próximas del interior peninsular.

Se esperan nevadas en las montañas de la mitad norte y del sureste, con una cota que se situará inicialmente en torno a los 1.600-1.800 metros y que descenderá al final del día hasta los 900-1.200 metros, con acumulados en cotas más altas.

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad occidental y en el litoral oriental andaluz, mientras que subirán en el resto del país. El mismo fenómeno se replica en las temperaturas mínimas, que bajarán en el oeste y subirán en el resto del territorio.

