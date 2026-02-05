Protección Civil envía un ES-Alert en Córdoba capital pidiendo evitar las zonas inundables por la crecida del río Guadalquivir y continúan los desalojos

Subida del caudal del río Guadalquivir a su paso por Córdoba tras la borrasca Leonardo.

La borrasca Leonardo continúa afectando a Andalucía, obligando a Protección Civil a enviar alertas ES-Alert en Córdoba capital debido a la crecida del río Guadalquivir. Se recomienda a la población alejarse de las zonas inundables y seguir las instrucciones de las autoridades. Las alertas se han enviado por localización, afectando a quienes están cerca de áreas con riesgo de inundación. Se ha desalojado a residentes de diversas urbanizaciones en Alcolea. El temporal ha provocado más de 7.000 desalojos, especialmente en Cádiz, Jaén y Málaga, y ha interrumpido numerosas carreteras por inundaciones, desprendimientos y acumulación de hielo y nieve.

Asimismo, fuentes de la Junta de Andalucía han concretado a EFE que las alertas se han enviado por localización, es decir, a las personas que se encuentran en las áreas cercanas a las que pueden tener riesgo de inundación.

El mensaje pide a los ciudadanos que se sigan las instrucciones de las autoridades de Protección Civil y se alejen de las zonas inundables.

Así, concreta que se ha procedido al desalojo de las viviendas de las urbanizaciones Guadalvalle, la Altea, Ribera Baja, San Isidro, Mojaneque, Fontanar de Quintos, La Forja 1, La Forja 2, Las Cigüeñas y calle de la Barca en Alcolea.

El gran temporal ha afectado a diferentes provincias dejando más de 7.000 desalojados, sobre todo en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga, mientras hay decenas de carreteras cortadas por inundaciones, desprendimientos y acumulación de hielo y nieve.

