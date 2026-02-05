Ahora

Borrasca Leonardo

Protección Civil envía un ES-Alert en Córdoba capital pidiendo evitar las zonas inundables por la crecida del río Guadalquivir y continúan los desalojos

Los detalles El mensaje pide a los ciudadanos que se sigan las instrucciones de las autoridades.

Subida del caudal del río Guadalquivir a su paso por Córdoba tras la borrasca Leonardo.Subida del caudal del río Guadalquivir a su paso por Córdoba tras la borrasca Leonardo.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La borrasca Leonardo sigue azotando Andalucía. Protección Civil ha enviado un mensaje de ES-Alert en Córdoba capital alertando de la crecida del río Guadalquivir y recomendando a la ciudadanía que se aleje de las zonas inundables.

Asimismo, fuentes de la Junta de Andalucía han concretado a EFE que las alertas se han enviado por localización, es decir, a las personas que se encuentran en las áreas cercanas a las que pueden tener riesgo de inundación.

El mensaje pide a los ciudadanos que se sigan las instrucciones de las autoridades de Protección Civil y se alejen de las zonas inundables.

Así, concreta que se ha procedido al desalojo de las viviendas de las urbanizaciones Guadalvalle, la Altea, Ribera Baja, San Isidro, Mojaneque, Fontanar de Quintos, La Forja 1, La Forja 2, Las Cigüeñas y calle de la Barca en Alcolea.

El gran temporal ha afectado a diferentes provincias dejando más de 7.000 desalojados, sobre todo en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga, mientras hay decenas de carreteras cortadas por inundaciones, desprendimientos y acumulación de hielo y nieve.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | El temporal deja una mujer desaparecida, 1.000 incidencias y más de 3.500 desalojados en Andalucía
  2. El PP de Madrid presionó a una edil para que no denunciara al alcalde de Móstoles por acoso sexual: "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia"
  3. Paco Salazar niega en el Senado las denuncias por acoso sexual: "A todas mis compañeras las he respetado"
  4. Acaba sin acuerdo la segunda reunión de Puente y los sindicatos para desconvocar la huelga de maquinistas
  5. Cara a cara con una patrulla de incógnito del ICE: El Objetivo capta cómo la policía antimigratoria de Trump sale a la caza en Minneapolis
  6. 'La Chata' de Sorolla estaba en Madrid: localizan en el Palacio de Liria el cuadro desaparecido en los años 70