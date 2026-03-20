Trabajo prohibirá los despidos objetivos a las empresas que reciban ayudas por la crisis de la guerra de Irán

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la sesión de control al Gobierno del 10 de diciembre.

El contexto La prohibición de despidos objetivos derivados de la crisis formará parte del paquete de medidas que anunciará este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los medios de comunicación.

El Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, ha incluido en el paquete de medidas anticrisis por la guerra en Irán la prohibición de despidos objetivos en empresas que reciban ayudas públicas para mitigar los efectos del conflicto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará un plan similar al implementado tras el ataque de Rusia a Ucrania en 2022, enfocado en limitar el impacto del alza de combustibles y electricidad. Entre las medidas destacan la rebaja del IVA de la luz y el gas al 10%, restricciones a cortes de suministros básicos, y descuentos en carburantes. Además, se impulsará la transición energética y el autoconsumo compartido.

El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha logrado incluir dentro del paquete de medidas anticrisis por la guerra en Irán la prohibición de despidos objetivos derivados de la crisis por el conflicto en Oriente Próximo en aquellas empresas que perciban ayudas públicas para mitigar sus efectos, según ha podido confirmar laSexta.

La prohibición de despidos objetivos derivados de la crisis formará parte del paquete de medidas que anunciará este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los medios de comunicación. Como ya hiciera cuando Rusia atacó Ucrania, en febrero de 2022, el Ejecutivo tiene previsto anunciar un plan que, ha avanzado, será "proporcional, perimetrado y focalizado" en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad.

Estaba previsto que Sánchez comparezca a partir de las 11.00 horas, pero las negociaciones para aprobar el paquete de medidas en el Consejo de Ministros extraordinario van a contrarreloj. De hecho, a esta hora de la mañana aún no ha comenzado la reunión extraordinaria.

Según ha podido saber laSexta, el Gobierno tiene previsto rebajar el IVA de la luz y el gas al 10%. El decreto también incluirá rebajas al impuesto especial sobre la electricidad y al impuesto al valor de producción eléctrica. Se prohibirán cortes de suministros básicos a los más vulnerables y habrá un incremento del descuento del bono social eléctrico, con aumentos también a las ayudas al bono social.

También hay un paquete importante para acelerar la transición energética, así como medidas de impulso a la energía verde (hidrógeno), el fomento del autoconsumo compartido y el apoyo a las cooperativas energéticas.

Por otro lado, según ha trasladado el Gobierno en la negociación con ERC, habrá descuento de 20 céntimos en el carburante a transportistas y agricultores. Se reforzará el bono social eléctrico y térmico y habrá deducciones por eficiencia y vehículos eléctricos.

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