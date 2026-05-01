Un mercado de 700 millones de personas: entra en vigor el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur

¿Por qué es importante? Según calcula Bruselas, el trato con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay va a permitir aumentar las exportaciones anuales un 39% en 2040, hasta alcanzar los 50.000 millones de euros.

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ha comenzado a aplicarse de manera provisional. Bruselas estima que este pacto incrementará las exportaciones europeas en un 39% para 2040, alcanzando los 50.000 millones de euros. El tratado crea un mercado de 700 millones de personas, liberalizando más del 90% de los aranceles actuales. Ursula von der Leyen destacó en redes sociales los beneficios inmediatos, como el acceso a nuevos mercados y la previsibilidad para inversores. Para proteger a los agricultores europeos, se han pactado salvaguardas ante posibles perjuicios, incluyendo la suspensión temporal de preferencias arancelarias para ciertos productos agroalimentarios. La Comisión Europea investigará si las importaciones de productos sensibles aumentan significativamente. La ratificación definitiva del Parlamento Europeo está pendiente, pero el acuerdo ya se aplica provisionalmente.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que conforman Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ya ha entrado en vigor. Según calcula Bruselas, el trato va a permitir aumentar las exportaciones anuales europeas en un 39% en 2040, hasta alcanzar los 50.000 millones de euros.

Y es que el tratado supone la creación de un mercado de 700 millones de personas, en el que se van a liberalizar más del 90% de los aranceles actuales, algunos de forma inmediata, desde la entrada en vigor del acuerdo.

"El acuerdo entre la UE y Mercosur comienza a aplicarse de manera provisional. Los beneficios, a partir de ahora, son visibles y reales. Los aranceles comienzan a bajar", ha expuesto Ursula von der Leyen en una publicación en redes sociales.

Ha resaltado el acceso de las empresas a "nuevos mercados": "Los inversores tienen la previsibilidad que necesitan. La aplicación provisional mostrará los beneficios tangibles del acuerdo".

Para conmemorar la entrada en vigor del acuerdo, Von der Leyen y Antonio Costa van a mantener una videoconferencia con los líderes de los cuatro países latinoamericanos.

La UE ha pactado medidas de salvaguarda para proteger a los agricultores europeos ante los posibles perjuicios que pueda ocasionarles la entrada en vigor del pacto. En las opciones y medidas a tomar, la de suspender temporalmente las preferencias arancelarias a productos agroalimentarios como la carne de vacuno, de pollo, el azúcar, los huevos o los cítricos.

La Comisión Europea deberá iniciar una investigación sobre la necesidad de medidas de protección si las importaciones de productos sensibles como la carne de ave, de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar aumentan un 5% sobre la media de tres años y, al mismo tiempo, los precios de importación se sitúan un 5 % por debajo del precio en la UE.

A la espera de la ratificación definitiva del Parlamento Europeo, que ha acudido al Tribunal de Justicia de la UE para preguntar sobre la legalidad del pacto, la parte comercial del acuerdo en vigor ya está en vigor de forma provisional.

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