Sánchez asegura que España apostará por las "energías renovables" para paliar los efectos de la guerra: "No es el petróleo, no es el gas; es el sol y el viento"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha apostado a su llegada al Consejo Europeo por las energías renovables y la "energía autóctona" de España para paliar los efectos de la guerra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el impulso de las energías renovables y la "energía autóctona" de España para mitigar los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. Sánchez destacó que el sol y el viento son las claves, en lugar del petróleo y el gas. Criticó a los gobiernos que utilizan la crisis para debilitar las políticas climáticas y subrayó que España es un ejemplo positivo, con un precio de la electricidad de 14 euros por megavatio hora, comparado con más de 100 euros en otros países europeos. Anunció un Consejo de Ministros extraordinario para limitar el impacto de la subida de combustibles y electricidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este jueves por las energías renovables y por la "energía autóctona" de España para paliar los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"No es el petróleo, no es el gas; es el sol y el viento", ha asegurado Sánchez ante los medios a su llegada al Consejo Europeo. "Desgraciadamente hay gobiernos que están utilizando esta crisis, esta subida de los precios, para tratar de debilitar las políticas climáticas. Pero España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa puesta por las renovables hace que nuestras industrias, nuestros trabajadores y nuestros hogares sufran un menor impacto", ha asegurado.

"El pasado sábado, España tuvo un precio de la electricidad que fue de 14 euros el megavatio hora. En Italia, Alemania y Francia fue de más de 100 euros el megavatio hora", ha explicado. Así, ha insistido en que "la lección que puede ofrecer España al resto de Europa es de que la apuesta de las energías renovables va en el interés de los autónomos, de los trabajadores y de los hogares".

Eso, ha dicho, "no es por casualidad". "Es porque ha habido una apuesta consistente que nos ha hecho estar hoy a la vanguardia del despliegue de las renovables y protegiendo a nuestras economías", ha señalado.

De esta manera, el presidente del Gobierno ha hecho hincapié en que "España va a defender, como ha defendido, la necesidad no de debilitar, sino de aumentar las políticas energéticas verdes, que nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos".

"Estamos hablando de hechos, no de opiniones. Lo que es evidente es que desde hace 19 días que empezó la guerra, el POL se ha disparado como consecuencia del aumento del gas", ha asegurado. "De cada cinco horas, una se explica por la evolución del precio del gas, las otras cuatro por las energías renovables", ha añadido.

Así, ha anunciado que en esa línea irá el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este viernes para "limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad" provocado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sánchez apuesta por la multilateralidad del derecho internacional

Sobre el Consejo Europeo al que ha acudido este jueves, Sánchez ha apuntado que "se celebra en un momento muy trascendental para Europa" que "se basa en los principios de la multilateralidad del derecho internacional, de la paz y del respeto a una coexistencia pacifica" .

Uno de los aspectos que van a abordar en la reunión, según ha dicho Sánchez, es de "cómo ganar competitividad en Europa" y de "dar respuesta a los efectos coyunturales y medidas estructurales que van a estar muy vinculadas con la transformación energética".

"Hay un denominador común: en momentos de turbulencia, donde hay mucha niebla, no sé sabe por parte de los ciudadanos de adónde se está yendo. Es importante que los líderes políticos sostengamos los valores. Si hacemos eso desde Europa, estoy convencido de que podremos acabar con esta guerra pronto", ha asegurado.

Una vez más, el presidente del Gobierno ha condenado la guerra de Irán. Una guerra que, ha dicho, "consideramos ilegal y que desgraciadamente, en términos de coste de vidas, también del bolsillo del bienestar ya empezamos a sufrir". De hecho, Sánchez ha insistido en "trasladar a los ciudadanos la gravedad del momento". "Esta no es una guerra cualquiera, está teniendo un impacto muy cierto", ha apuntado.

Aun así, ha querido enviar un mensaje tranquilizador al asegurar que "España cuenta con un salvaguardas importante que hemos ido construyendo en los últimos años". "España está en el lado correcto de la historia. vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos de esta crisis", ha añadido.

De esta manera, Sánchez ha señalado que "ahora el Gobierno de España está en esto", en esta "crisis sobrevenida", por lo que más adelante hablará de los Presupuestos. "Vamos a trabajar en los Presupuestos, pero el Gobierno de España no se rige por los planes que podía tener uno. Yo no preveía esta guerra. Sin olvidar lo importante tiene que estar en lo urgente", ha señalado.

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