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Última hora de las medidas anticrisis, en directo | La prórroga de los alquileres no entra en el plan frente a la guerra de Irán
El Gobierno pondrá sobre la mesa un plan que abarca cuatro dimensiones, aunque estará "focalizado" en limitar el impacto de la subida de la gasolina, el diésel y la luz, especialmente.
Se rebajará el IVA de la luz, el gas y la gasolina al 10%
🔴 La prórroga de los alquileres no irá dentro del decreto de medidas anticrisis del Gobierno por la guerra en Irán
¿Qué incluía el paquete de medidas anticrisis cuando estalló la guerra en Ucrania?
De la minimización del coste energético al escudo social: medidas para paliar la crisis de Irán
Las 4 dimensiones del plan de medidas anticrisis de Pedro Sánchez
Pedro Sánchez anuncia hoy el paquete de medidas anticrisis
Se rebajará el IVA de la luz, el gas y la gasolina al 10%
Según confirman fuentes parlamentarias a laSexta, en el decreto de medidas anticrisis del Gobierno se incluirá una rebaja del IVA de la luz, el gas y la gasolina al 10%. Del mismo modo, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica queda suspendido temporalmente y el IVA de las entregas de bienes pasará del 21% al 10%.
🔴 La prórroga de los alquileres no irá dentro del decreto de medidas anticrisis del Gobierno por la guerra en Irán
La prórroga de los alquileres no irá dentro del real decreto-ley de medidas anticrisis que aprobará el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra este viernes con el fin de paliar los efectos de la crisis de la guerra de Irán, según confirman fuentes de la negociación a laSexta. A pesar de que las conversaciones entre Sumar, Junts y PSOE han durado hasta "altas horas de la madrugada", finalmente el PSOE no ha querido arriesgarse a incluirlo, al no tener asegurado el voto de Junts si se incluía esta medida.
¿Qué incluía el paquete de medidas anticrisis cuando estalló la guerra en Ucrania?
Después de estallar la guerra en Ucrania, y con sus efectos evidentemente presentes en la economía de los españoles, Sánchez aprobó un paquete de medidas en la misma dirección del que anuncia este viernes, con el fin de limitar sus efectos en la sociedad. Entre las medidas aprobadas entonces estaban:
- Descuento de 20 céntimos por litro para los combustibles
- Tope máximo del 2% en la subida del precio del alquiler
- Revalorización del 15% del ingreso mínimo vital
- Ampliación de los peajes superreducidos a las industrias electrointensivas y del bono social eléctrico
- Mantenimiento del IVA del precio de la electricidad al 10% y el especial, al 0,5%
De la minimización del coste energético al escudo social: medidas para paliar la crisis de Irán
Además de la apuesta por las renovables, el plan de Sánchez para paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra en Irán estará centrado también en la minimización del coste energético y eléctrico, a través de medidas fiscales. El siguiente bloque tiene que ver con la minimización del impacto de la subida de los carburantes, con especial atención en el campo, la pesca, los transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas.
La última de las cuatro dimensiones del plan anticrisis abarca medidas de escudo social, como la imposibilidad de cortar el suministro energético a los más vulnerables.
Las 4 dimensiones del plan de medidas anticrisis de Pedro Sánchez
El Gobierno de Sánchez pondrá sobre la mesa un plan que abarca cuatro dimensiones:
- Medidas estructurales
- Paquete fiscal
- Focalización en los sectores más afectados
- Escudo social para los más vulnerables
La primera se basa en reforzar la apuesta por las energías renovables: "Hay gobiernos que están utilizando esta crisis para tratar de debilitar las políticas climáticas, pero España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa apuesta por las renovables hace que nuestras industrias, nuestros trabajadores y nuestros hogares sufran un menor impacto", explicó en vísperas de anunciar el plan de medidas.
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Pedro Sánchez anuncia hoy el paquete de medidas anticrisis
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia hoy, viernes, ante los medios de comunicación su paquete de medidas anticrisis con el fin de minimizar el impacto de las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Como ya hiciera cuando Rusia atacó Ucrania, en febrero de 2022, el Ejecutivo tiene previsto anunciar un plan que, ha avanzado, será "proporcional, perimetrado y focalizado" en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad.
Antes de las medidas del Gobierno, Repsol anunció un nuevo descuento a sus carburantes, duplicando la rebaja actual para los clientes que repostan en sus estaciones de servicio y pagan a través de Waylet o Solred.