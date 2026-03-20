Última hora de las medidas anticrisis, en directo | La prórroga de los alquileres no entra en el plan frente a la guerra de Irán

Se rebajará el IVA de la luz, el gas y la gasolina al 10% Según confirman fuentes parlamentarias a laSexta, en el decreto de medidas anticrisis del Gobierno se incluirá una rebaja del IVA de la luz, el gas y la gasolina al 10%. Del mismo modo, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica queda suspendido temporalmente y el IVA de las entregas de bienes pasará del 21% al 10%. María Llapart Compartir en X

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🔴 La prórroga de los alquileres no irá dentro del decreto de medidas anticrisis del Gobierno por la guerra en Irán La prórroga de los alquileres no irá dentro del real decreto-ley de medidas anticrisis que aprobará el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra este viernes con el fin de paliar los efectos de la crisis de la guerra de Irán, según confirman fuentes de la negociación a laSexta. A pesar de que las conversaciones entre Sumar, Junts y PSOE han durado hasta "altas horas de la madrugada", finalmente el PSOE no ha querido arriesgarse a incluirlo, al no tener asegurado el voto de Junts si se incluía esta medida. María Llapart Compartir en X

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¿Qué incluía el paquete de medidas anticrisis cuando estalló la guerra en Ucrania? Después de estallar la guerra en Ucrania, y con sus efectos evidentemente presentes en la economía de los españoles, Sánchez aprobó un paquete de medidas en la misma dirección del que anuncia este viernes, con el fin de limitar sus efectos en la sociedad. Entre las medidas aprobadas entonces estaban: Descuento de 20 céntimos por litro para los combustibles

Tope máximo del 2% en la subida del precio del alquiler

Revalorización del 15% del ingreso mínimo vital

Ampliación de los peajes superreducidos a las industrias electrointensivas y del bono social eléctrico

Mantenimiento del IVA del precio de la electricidad al 10% y el especial, al 0,5% Compartir en X

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