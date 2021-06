El cambio en la factura de la luz supone la llegada de la 'fiesta' de las lavadoras nocturnas, que son molestas, ruidosas, e incluso en algunos sitios son ilegales durante la madrugada. Es el caso de Cuenca, Barcelona, Zaragoza, Valencia o Castellón, que tienen ordenanzas municipales que les prohíben encender electrodomésticos ruidosos de noche, en la mayoría de los casos, entre las 23:00 horas y las 8:00, justo durante las horas que ahora son de ahorro.

"Se contradicen, ¿no? Porque si te están diciendo que a partir de ese horario es cuando el consumo es más barato, no entiendo cómo pueden prohibirlo", se queja una afectada por el cambio en la factura de la luz.

Además, hay que tener en cuenta que aunque no este prohibido expresamente, en términos generales no deberían superarse de noche los 45 decibelios. Pero, ¿cuánto ruido hace una lavadora? La teoría dice que una normal y actual no debe superar los 50 decibelios mientras lava. Sin embargo, cuando empieza el centrifugado, el ruido sube hasta los 70 decibelios, y esto de noche no está permitido.

En el vídeo que acompaña a esta noticia lo llevamos a la práctica: acercamos el medidor de sonido a la lavadora y comprobamos que en programa normal llegamos a los 70 decibelios durante el lavado, aunque durante el centrifugado llega hasta los 85 decibelios, más de los 40 permitidos.

Es importante saber que esto puede acarrear una multa en el caso de que tengamos un vecino que no está de acuerdo con que ahorremos en la factura de la luz a costa de su descanso y decide denunciarnos. Según el municipio y la intensidad de la molestia, podríamos llegar a tener que pagar hasta 3.000 euros de multa.