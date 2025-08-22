Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a EEUU por los aranceles de Trump

Los detalles El organismo postal no va a admitir paquetes que tengan un valor comercial igual o menor a los 680 euros por el cambio de normas en las aduanas estadounidenses.

Correos ha anunciado la suspensión temporal de la admisión de paquetes hacia EEUU y Puerto Rico con valor comercial igual o inferior a los 680 euros para adaptarse así a la nueva normativa de aranceles impuesta por Donald Trump.

Ha sido a través de un comunicado, en el que han explicado además que la decisión entrará en vigor el lunes como consecuencia del cambio de normas en las aduanas de EEUU. En ellas, se elimina la exención del pago de aranceles que se aplicaba a los envíos entrantes de bajo valor.

Será a partir del 29 de agosto cuando todos los envíos de mercancías de igual o menor valor a 680 euros tengan que pagar aranceles en una cuantía que variará dependiendo del país de origen y del valor del producto.

Por ello, Correos se ve obligada a "modificar sustancialmente" sus procesos, al igual que el resto de operadores postales que gestionan envíos a EEUU, y también a aumentar los controles de estos paquetes para poder implementar los nuevos requisitos aduaneros.

En ese sentido, Correos ha indicado que la decisión solo afecta a los envíos de paquetes desde España hacia EEUU y Puerto Rico. El envío de cartas y documentos sin valor comercial, los libros y los regalos entre particulares con valor igual o inferior a los 85 euros no se verán afectados.

Correos está trabajando con el resto de organismos postales internacionales y operadores para buscar soluciones que garanticen la continuidad de los flujos de envíos hacia EEUU.