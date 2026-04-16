Los otros cismas abiertos por el ahorro energético: del control de temperatura en edificios a un día de teletrabajo obligatorio

¿Por qué es importante? De ahorro energético se lleva hablando mucho tiempo y, casi siempre, las medidas que se presentan acaban creando conflicto. De hecho, con fecha del 29 de octubre de 1991, ya existe un documento oficial sobre eficiencia energética en Europa y con medidas que se han vuelto a poner ahora sobre la mesa.

Para contrarrestar el aumento de precios, especialmente de hidrocarburos y electricidad, Bruselas ha propuesto un plan con diez medidas para reducir el consumo de combustibles. Entre ellas, fomentar el transporte público, bajar los límites de velocidad y un día de teletrabajo obligatorio semanal, aunque la vicepresidenta Yolanda Díaz prefiere que sea voluntario. Estas propuestas no son nuevas y han generado conflictos desde hace décadas, como en 1991 y durante la crisis energética de 2022. A lo largo de la historia, medidas similares han sido sugeridas, pero rara vez impuestas, debido a las disputas que generan entre los países europeos.

Para frenar la subida de los precios, sobre todo los de los hidrocarburos y la electricidad, Bruselas ha presentado un plan con diez medidas que pueden ayudar a disminuir el consumo de combustibles. Así, han propuesto fomentar el transporte público, reducir los límites de velocidad en las autopistas o implantar un día de teletrabajo obligatorio a la semana. Y aquí se han encontrado con un problema: la vicepresidenta Yolanda Díaz rechaza la idea de obligar. Ella prefiere que el teletrabajo sea voluntario.

Tampoco es que estas medidas sean una sorpresa para ningún europeo. De ahorro energético se lleva mucho tiempo hablando, pero las medidas presentadas siempre acaban creando conflicto. Porque con fecha del 29 de octubre de 1991, ya hay documento oficial en el que se habla de la eficiencia energética en Europa. Incluía medidas que se han vuelto a poner ahora sobre la mesa.

Incluso hemos vivido momentos en los que las medidas se han adoptado como paquetes por crisis energéticas. Es el caso de lo vivido en el año 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania, cuando se pactaron los límites a los que se debía poner la temperatura en edificios públicos, se recomendó el teletrabajo y hasta la reducción de vuelos de corta distancia.

En la década de los 80, tras la crisis del petróleo del 73, también se pactaron restricciones al uso del coche, se redujeron los horarios comerciales y hasta se apagaron farolas y escaparates. Todo, para concienciar a la población.

Unas medidas o recomendaciones que se repiten en este 2026. Eso sí, hay que subrayar que la mayoría no han sido obligadas, ni siquiera en períodos de crisis, porque siempre hay disputas. Por ejemplo, en 2012 se aprobó un programa de ahorro energético con bronca. Diez años después. Los conflictos llegaron con la reducción del consumo de gas, con las temperaturas de los edificios y con el tope al precio del gas, al que Alemania y Países Bajos se opusieron durante meses.

Ahora, el solo planteamiento de un día a la semana de teletrabajo ha vuelto a abrir un debate. Tanto que ya hay países que hablan de interferencia en la organización laboral por parte de Bruselas.

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