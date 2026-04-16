"Unas seis semanas de combustible para aviones" y posibles "cancelaciones": el aviso a Europa de la AIE ante la guerra

¿Por qué es importante? El director de la Agencia Internacional de la Energía ha avisado en una entrevista con Associated Press que estamos ante "la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás" con "importantes implicaciones para la economía mundial".

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido que Europa podría enfrentar cancelaciones de vuelos en unas seis semanas debido a la escasez de combustible para aviones, provocada por el bloqueo de suministros de petróleo a causa del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Birol describe esta situación como "la mayor crisis energética" y destaca su impacto global, afectando a la economía, la inflación y elevando los precios de gasolina, gas y electricidad. Los países más vulnerables son Japón, Corea, India, China, Pakistán y Bangladesh, seguidos por Europa y Estados Unidos. El precio del petróleo Brent ha incrementado un 2% en la última semana, alcanzando los 98 dólares por barril.

Europa tiene "tal vez unas seis semanas de combustible para aviones". Así lo ha afirmado este jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, en una entrevista con la agencia Associated Press (AP), en la que ha advertido de posibles cancelaciones de vuelos "pronto" si los suministros de petróleo siguen bloqueados a causa de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Birol ha reseñado que nos encontramos ante "la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás" debido al corte del suministro de petróleo, gas y otros productos vitales a través del estrecho de Ormuz. Este, según ha remarcado, "va a tener importantes implicaciones para la economía mundial. Y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo".

A continuación, ha explicado que ese impacto supondrá "precios más altos de la gasolina, precios más altos del gas y precios elevados de la electricidad". Birol ha detallado que estas consecuencias se sentirán de forma desigual, con algunos países "más afectados que otros", tras lo que ha afirmado que los más expuestos a la crisis energética serán Japón, Corea, India, China, Pakistán y Bangladesh.

"Los países que más sufrirán no serán aquellos cuya voz se escucha mucho. Serán principalmente los países en desarrollo, los países más pobres de Asia, de África y de América Latina", ha expresado. Y tras ellos llegarán luego Europa y EEUU, según ha añadido.

"Puedo decirles que pronto oiremos la noticia de que algunos de los vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse como resultado de la falta de combustible para aviones", ha afirmado el director ejecutivo de la AIE en referencia a lo que ocurrirá en Europa.

Birol se ha pronunciado así en un momento de máxima tensión por el precio del petróleo y en una jornada en la que el precio del barril de Brent de entrega en junio de 2026, el de referencia en Europa, cotiza en los 98 dólares estadounidenses, lo que supone un ascenso del 3% con respecto al cierre de este miércoles (94,93 dólares), según ha informado Servimedia. En la sesión de este jueves, tras abrir a la baja en los 94,62 dólares, el barril marcó su mínimo diario en los 94,43 y su máximo en los 98,20 dólares. De esta manera, el precio del Brent sube un 2% en la última semana.

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