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Propuestas ante la crisis

Yolanda Díaz rechaza obligar a teletrabajar para recortar costes como propone Bruselas: "Creo que el criterio es la voluntariedad"

El contexto Bruselas traslada que, si no disminuye su precio, los países miembros deberían facilitar un transporte público más barato y teletrabajo "obligatorio" al menos un día a la semana.

Yolanda Díaz rechaza obligar a teletrabajar para recortar costes como propone Bruselas: "Creo que el criterio es la voluntariedad"
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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que no es partidaria de que se obligue a teletrabajar y que esta opción debe ser voluntaria.

Así ha respondido Díaz en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntada por un documento que baraja aprobar Bruselas próximamente en el que plantea implantar un día de teletrabajo obligatorio para recortar los costes energéticos derivados de la guerra en Irán.

"No soy partidaria de obligar a nadie a nada. Creo que el criterio es la voluntariedad", ha subrayado la ministra, que ha recordado que España ya dispone de una Ley de Teletrabajo, fruto del acuerdo en el diálogo social, que da la posibilidad a las empresas españolas de que recurran al trabajo a distancia, pero desde la voluntariedad.

"Es verdad que en todas las crisis, como en la gestión de la DANA y las últimas recientes, siempre recordamos que el teletrabajo, o el trabajo a distancia, es una de las medidas", ha apuntado la ministra, que ha añadido que muchas de las "recomendaciones" que está trabajando Bruselas ya están desplegadas en España.

Además, ha asegurado que el impacto de la guerra en Irán en España no es el mismo que están sufriendo "muchos de los otros países de los Estados miembros en Europa".

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