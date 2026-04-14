La inflación sube al 3,4% en marzo debido al impacto de la guerra en Irán

Un hombre echa gasolina a su motocicleta en una gasolinera de Barcelona

Los detalles La subida del IPC se debe principalmente al encarecimiento de los carburantes debido al conflicto en Oriente Medio.

La inflación interanual en marzo de 2026 ha subido hasta el 3,4%, ha confirmado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que significa un ascenso del 1,1% en el último mes. Una subida motivada, principalmente, por el encarecimiento de los carburantes a causa de la guerra en Irán que ha puesto en jaque a la economía mundial.

Una cifra que, además, supera en una décima la previsión que había realizado el INE y que se convierte esta subida del IPC en la mayor desde junio de 2022 y en la cifra más alta desde el mismo mes pero de 2024. Por su parte, la inflación subyacente (que excluye energía y alimentos no elaborados) se sitúa en el 2,9%, dos décimas por encima del avance del INE.

De acuerdo con los datos publicados este martes por el INE, el grupo que más influyó en el alza de la inflación fue el del transporte, que subió un 5,3 % interanual por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. El grupo de la vivienda subió un 3,5 % interanual porque la electricidad se moderó menos que hace un año y por el encarecimiento de los combustibles líquidos.

Respecto la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas, el dato se modera 5 décimas hasta el 2,7% frente al dato de febrero por las frutas frescas y los huevos. Este dato establece un mínimo desde hace un semestre.

Desde el Ministerio de Economía han destacado que el plan de respuesta del Gobierno para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio "ya se están notando en los surtidores de nuestro país, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.