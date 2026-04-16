Un Citroën dos caballos eléctrico: el proyecto de Stellantis en Vigo para recuperar su clásico

El contexto Este vehículo revolucionó la industria del automóvil tal y como la conocemos. En España, los conocimos gracias a la televisión, donde veíamos el anuncio del Citroën dos caballos. Llenaron todas las calles de Europa y generaron una demanda jamás vista.

Stellantis planea resucitar el mítico Citroën dos caballos, pero en versión eléctrica, y podría fabricarse en su planta de Vigo. Este icónico coche, que revolucionó la industria automotriz, es recordado por su resistencia y simplicidad, y se convirtió en un objeto de culto para muchos. La fábrica de Vigo produjo más de 5 millones de unidades hasta 1990, y se destacaba por su capacidad de producción. Además, el dos caballos fue innovador en su tiempo, permitiendo cambiar de velocidades sin embrague. La presentación oficial del nuevo diseño está prevista para octubre, pero ya se puede ver un adelanto en laSexta.

No existe todavía, pero hemos jugado a imaginar cómo podría ser, en un futuro, un coche dos caballos eléctrico. Un clásico que hizo historia entre la sociedad de la época y que Stellantis quiere resucitar. De ser así, y esto es una muy buena noticia, podría fabricar estos nuevos coches en su planta de Vigo.

Porque el dos caballos es un coche mítico, del que seguro que cada uno tiene su propia historia familiar. Un vehículo casi de colección y que tiene un color especial, por el cual, muchos llegaron a obsesionarse. Hablamos del dos caballos amarillo.

Además, este vehículo revolucionó la industria del automóvil tal y como la conocemos. En España, los conocimos gracias a la televisión, donde veíamos el anuncio del Citroën dos caballos. Llenaron todas las calles de Europa y generaron una demanda jamás vista por un utilitario.

"Desde los 18 años andando en dos caballos y no pensé que, a estas edades, todavía estaría conduciendo un 2 caballos", cuenta desde Vigo Christopher Hughes. Y es que, desde este jueves, los nostálgicos pueden volver a soñar con esta idea, aunque de una forma mucho más moderna.

Porque Stellantis, la empresa de Citroën, ha anunciado que va a recuperar el modelo. Es decir, volverán a fabricar su dos caballos, pero en versión eléctrica. Recuperar este modelo cómodo y sencillo para la época, en forma de coche o de furgoneta y en cuyo maletero entraba todo y de todo.

Era tan resistente, que decían que podía sobrevivir hasta una explosión atómica. "Furgoneta Citroën. Indestructible", rezaba su anuncio publicitario. "Este coche se buscaba mucho. De hecho, por eso en España se empezó a fabricar en Vigo", recuerda José Luis Gómez, de El garaje de José Luis.

Un Citroën dos caballos eléctrico: el proyecto de Stellantis en Vigo para recuperar su clásico

La fábrica de Vigo, en Galicia, produjo más de 5 millones de unidades hasta el año 1990. Porque, como decía el NODO, allí se podía "producir hasta seis coches por hora". Algunos, tan todoterreno que tenían hasta dos motores. "Y está especialmente indicado para los trabajos de construcción de pantanos", añadía el NODO. Un guiño muy comprensible en pleno franquismo.

Incluso se podría decir que fue el primer coche semiautomático de la historia. "Metes primera y puedes cambiar todas las velocidades con el motor en marcha sin pisar el embrague", asegura José Luis Gómez. "Nunca se cala". Un detalle que se destacaba en sus spots y que reflejaba el machismo de la época. "Ahora no le temo a los cambios. Muñeca".

Habrá que esperar a octubre de este año para ver el nuevo diseño oficial de este utilitario eléctrico. Pero en laSexta hemos querido pedirle a la inteligencia artificial que nos haga un adelanto de cómo puede ser el regreso de este clásico. No te lo pierdas, porque puedes verlo en el vídeo que acompaña esta información.

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