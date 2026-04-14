Amancio Ortega como rey del textil y del ladrillo: ya es el mayor magnate inmobiliario del mundo

Los detalles Zara es ya la segunda marca textil que más vende del mundo, superando a Adidas. Pero Amancio Ortega también tiene un multimillonario negocio inmobiliario en 13 países, con edificios por valor de hasta alcanzar los 21,200 millones de euros.

Zara se ha convertido en la segunda marca textil más vendida del mundo, superando a Adidas y acercándose a Nike, que lidera el ranking con más de 30.000 millones de euros. Amancio Ortega, fundador de Inditex, también es el mayor magnate inmobiliario del mundo. Su imperio incluye propiedades como el Royal Bank Plaza en Toronto y la sede de Amazon en Vancouver. En 2024, su negocio inmobiliario alcanzó un valor de 18,7 millones de euros, cifra que creció a 21,200 millones en 2025. Con propiedades en al menos 13 países, Ortega ha expandido su influencia más allá de la moda, consolidándose como un líder en el sector inmobiliario.

Zara es ya la segunda marca textil que más vende del mundo. Según los últimos datos del sector, la marca de ropa de Inditex ha superado a Adidas, que llevaba años ocupando este puesto de honor. Pero también le pisa los talones a Nike, que mantiene su lugar de liderazgo en el ranking, de momento, con más de 30.000 millones de euros.

Lo que quizás no se conoce tanto es la otra faceta de Amancio Ortega: es el fundador de Inditex, sí, pero también el mayor magnate inmobiliario del mundo.

Porque, por ejemplo, el Royal Bank Plaza de Canadá tiene un valor de 838 millones de euros. Este edificio mira hacia el cielo de Toronto, siendo uno de los muchos e imponentes edificios que forman parte del multimillonario negocio inmobiliario de Amancio Ortega. Y hay más ejemplos. Porque con una inversión de 680 millones, el dueño de Zara también fue el casero de Amazon en su sede de Vancouver.

El Royal Bank Plaza de Canadá tiene un valor de 838 millones de euros y pertenece a Amancio Ortega.

Pero pongamos cifras para dimensionar la magnitud de este negocio. En 2024, las tres principales empresas que conforman su imperio internacional de bienes inmuebles sumaron un total de 18,7 millones de euros. Una cifra que en 2025 se incrementó con las nuevas compras que incorporó a su cartera de edificios, hasta alcanzar los 21,2 millones de euros.

Las torres Picasso o Moeve, en Madrid; o la sede dePlaneta en Barcelona, ​​que adquirió por 250 millones de euros, también son propiedad del fundador de Zara, que ha expandido su negocio más allá de la industria textil.

En 2025, la fortuna de Amancio Ortega se incrementó con compras para su cartera de edificios y alcanzó los 21,2 millones de euros

Un patrimonio inmobiliario repartido en, al menos, 13 países. Comenzó con los llamados activos trofeos, es decir, inmuebles considerados excepcionales por su ubicación, calidad, singularidad o prestigio. Después pasó a convertirse en casero de grandes multinacionales y viviendas de alquiler de lujo, como lo es un rascacielos en Nueva York, que compró por 500 millones. O como un edificio en Florida por 145 millones de euros. Todos estos bienes inmuebles, junto al resto de sus propiedades, han convertido al rey del textil en el rey, también, del ladrillo.

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