Repsol recupera el control de sus operaciones petroleras en Venezuela y triplicará su producción

El nuevo logo e imagen de marca de Repsol, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España)

Los detalles La compañía española subraya su compromiso con Venezuela, que posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo. El proyecto se desarrollará bajo el liderazgo compartido de Pdvsa y Repsol, que aportará su experiencia técnica y sus capacidades logísticas y comerciales.

Repsol ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para retomar el control de operaciones en Petroquiriquire, incrementar la producción de petróleo y garantizar los pagos. El acuerdo, parte del Acuerdo Marco de 2023, subraya el compromiso de Repsol con Venezuela, donde ha operado desde 1993. La compañía planea aumentar en un 50% la producción en 12 meses y triplicarla en tres años. Además, Repsol y ENI firmaron otro acuerdo para la producción de gas en Cardón IV. La Licencia General No. 50A de EE.UU. permite estas operaciones, tras la flexibilización de sanciones.

Repsol ha confirmado la firma de un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sujeto al cumplimiento de condiciones, que le permitirá retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire (60% Pdvsa y 40% Repsol), garantizar los mecanismos de pago y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el Acuerdo Marco originalmente firmado en 2023.

El director general de Exploración y Producción en Repsol, Francisco Gea, reconoció que este acuerdo subraya el compromiso de la compañía con Venezuela, país en el que ha operado de forma ininterrumpida desde 1993. "Contamos con los activos y las capacidades técnicas, operativas y humanas sobre el terreno para aumentar nuestra producción en el país", aseguró Gea, tras la firma del contrato.

El Acuerdo Marco de 2023 estableció las condiciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de las metas de producción establecidas por los socios, sujeto a la programación de cargamentos de crudos pesados por parte de Pdvsa equivalentes a la producción de Petroquiriquire.

El proyecto se desarrollará bajo el liderazgo compartido de Pdvsa y Repsol, que aportará su experiencia técnica y sus capacidades logísticas y comerciales, para profundizar "su compromiso a largo plazo con el desarrollo del potencial energético de Venezuela", según especificó en el comunicado.

En el Acuerdo Marco, originalmente firmado en 2023 y posteriormente enmendado en 2024, se prevé el mecanismo para la ampliación de la duración de las concesiones del yacimiento de Petroquiriquire y se incorporaron los campos Tomoporo y La Ceiba. La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende en la actualidad a unos 45.000 barriles brutos al día, principalmente en Petroquiriquire.

La compañía está preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años, si se siguen dando las circunstancias necesarias y utilizando los ingresos que se obtengan en el país.

En marzo, Repsol y la compañía italiana ENI firmaron otro acuerdo estratégico con las autoridades venezolanas y Pdvsa para garantizar la sostenibilidad de la producción de gas natural durante todo 2026 en el activo Cardón IV (participada al 50% por las dos compañías) y reforzar la estabilidad a largo plazo de las operaciones.

La firma de estos acuerdos se produce después de la emisión de la Licencia General No. 50A (GL 50A) por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, en sus siglas en inglés), que autoriza a Repsol y a sus subsidiarias a participar en transacciones vinculadas a las operaciones de crudo y gas en Venezuela con el gobierno venezolano, PDVSA y sus entidades afiliadas.

La GL 50A representa un hito regulatorio que reconoce la trayectoria de Repsol como operador responsable y confiable en el país.

Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su infraestructura energética está en mal estado. En 2023, Repsol llegó a un acuerdo con Venezuela para continuar operando sus instalaciones allí. El acuerdo posteriormente expiró cuando el presidente estadounidense Donald Trump revocó las licencias otorgadas a Repsol y otras empresas occidentales para operar en el país.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, Washington flexibilizó las sanciones contra el sector energético venezolano, emitiendo licencias generales que permiten a las compañías energéticas globales operar proyectos de petróleo y gas en el país miembro de la OPEP.

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