Última hora
Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Ucrania insiste en que fue quien pidió la tregua para la Pascua ortodoxa
El presidente ucraniano, de hecho, asegura que Moscú ni siquiera respondió a la petición de Kyiv para declarar un alto el fuego durante las fiestas de Pascua.
Zelenski avisa a Rusia ante una posible desescalada
El presidente de Ucrania ha afirmado que si Rusia quiere reducir la tensión las conversaciones de paz deberían celebrarse "en abril, mayo o junio"
Zelenski asegura que Rusia tiene más bajas que nuevos reclutas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegura tener información que apunta a que las fuerzas rusas han comenzado a desplegarse en el frente a sus reservistas, al sufrir un número de bajas mayor al de nuevos soldados reclutados.
"En conjunto, estamos viendo una situación interesante: en un mes, eliminamos el mismo número de ocupantes de los que ellos movilizan, y aun así el tamaño de sus fuerzas en territorio de Ucrania continúa creciendo", dijo Zelenski en una charla con periodistas en la que participó EFE y cuyo contenido estuvo bajo embargo hasta este viernes.
Zelenski agregó que esto indica que Moscú se despliega actualmente en Ucrania a "personal de sus reservas estratégicas".
"Creemos que es un paso arriesgado para Rusia, porque al hacer esto están debilitando sus fronteras con otros Estados donde la situación no es sencilla", señaló el mandatario ucraniano.
Ucrania no recibió "ninguna respuesta" de Rusia a la propuesta de la tregua por Pascua
Zelenski también explicó en su encuentro con periodistas que no había recibido "ninguna respuesta" de Rusia a su oferta de declarar una tregua con motivo de la Pascua ortodoxa.
El presidente ucraniano reveló asimismo que durante su última visita a Turquía, el pasado fin de semana, habló con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre la posibilidad de organizar una reunión a tres entre ellos dos y el presidente ruso, Vladímir Putin, para avanzar hacia la paz. "Erdogan apoya esta idea", dijo Zelenski sobre una posibilidad de hablar en persona con él que Putin ha rechazado repetidamente. "El próximo paso son negociaciones [sobre la posible reunión presidencial a tres] con la parte rusa", remachó
Zelenski asegura que fue Ucrania la que pidió el alto el fuego para la Pascua ortodoxa
Volodímir Zelenski ha dicho este jueves que Ucrania está lista para una tregua durante la Pascua ortodoxa, después de que el jefe del Estado ruso, Vladímir Putin, decidiera anunciar un alto el fuego para los próximos días 11 y 12 de abril.
"Ucrania ha dicho repetidas veces que estamos listos para dar pasos recíprocos. Propusimos un alto el fuego para las festividades de Pascua y actuaremos en consecuencia", ha asegurado Zelenski. "La gente necesita una Pascua sin amenazas y un avance real hacia la paz, y Rusia tiene una oportunidad de no volver a los ataques tras la Pascua".
El jefe del Estado ucraniano ha reaccionado así después de que Putin decidiera declarar una tregua en la guerra con Ucrania con ocasión de la próxima Pascua ortodoxa. "Se declara un alto el fuego desde las 16.00 horas (13.00 GMT) del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026", según un comunicado oficial.