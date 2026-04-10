Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Ucrania insiste en que fue quien pidió la tregua para la Pascua ortodoxa

El presidente de Ucrania ha afirmado que si Rusia quiere reducir la tensión las conversaciones de paz deberían celebrarse "en abril, mayo o junio"

Zelenski asegura que Rusia tiene más bajas que nuevos reclutas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegura tener información que apunta a que las fuerzas rusas han comenzado a desplegarse en el frente a sus reservistas, al sufrir un número de bajas mayor al de nuevos soldados reclutados.

"En conjunto, estamos viendo una situación interesante: en un mes, eliminamos el mismo número de ocupantes de los que ellos movilizan, y aun así el tamaño de sus fuerzas en territorio de Ucrania continúa creciendo", dijo Zelenski en una charla con periodistas en la que participó EFE y cuyo contenido estuvo bajo embargo hasta este viernes.

Zelenski agregó que esto indica que Moscú se despliega actualmente en Ucrania a "personal de sus reservas estratégicas".

"Creemos que es un paso arriesgado para Rusia, porque al hacer esto están debilitando sus fronteras con otros Estados donde la situación no es sencilla", señaló el mandatario ucraniano.