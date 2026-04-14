Amparo Moraleda se convierte en la primera española en presidir Airbus

Sí, pero Será el próximo 1 de octubre cuando tome posesión del cargo, después de casi diez años como consejera de la compañía.

El consejo de administración de Airbus ha nombrado a Amparo Moraleda como nueva presidenta del consorcio aeronáutico europeo, cargo que asumirá el 1 de octubre. Moraleda, consejera de Airbus desde 2015, será la primera presidenta no francesa ni alemana de la compañía. René Obermann, actual presidente, ha decidido no presentarse a la reelección en 2027. Moraleda expresó su compromiso con Airbus y su intención de trabajar estrechamente con el equipo directivo para afrontar los retos futuros. Además, se renovaron los mandatos de los consejeros Mark Dunkerley, Stephan Gemkow y Antony Wood, y se nombró a Henriette Hallberg Thygesen como nueva consejera no ejecutiva.

El consejo de administración de Airbus ha aprobado este martes el nombramiento de Amparo Moraleda como nueva presidenta del consorcio aeronáutico europeo, puesto que ocupará a partir del próximo 1 de octubre. Así lo ha anunciado la compañía Airbus este martes, día en que celebró su junta general de accionistas en la que el presidente René Obermann comunicó al consejo su decisión de no presentarse a la reelección como consejero en la Junta General de Accionistas de 2027, fecha en la que finaliza su mandato actual.

A continuación, el consejo tomó la decisión de nombrar nueva presidenta a Amparo Moraleda, quien será la primera presidenta de Airbus que no será ni francesa ni alemana. Moraleda es consejera de Airbus desde 2015, año en que sustituyó a Josep Piqué en el órgano de dirección del consorcio del que España cuenta con un 4% del capital.

"Agradezco al consejo de administración su confianza y espero trabajar con René en los próximos meses para garantizar una transición sin contratiempos. Me gustaría felicitarlo por su diligente gestión en el Consejo durante un periodo marcado por importantes crisis, especialmente la pandemia del covid-19, las interrupciones en la cadena de suministro y el empeoramiento del entorno geopolítico", afirmó Moraleda.

Además, aseguró que su compromiso con la compañía y sus accionistas "es total. Trabajaré estrechamente con mis compañeros del Consejo de Administración y el equipo directivo para garantizar que Airbus esté bien preparada para afrontar los numerosos retos y aprovechar las oportunidades que surgen de los rápidos cambios en nuestro entorno global".

Entre las resoluciones aprobadas por la junta, se incluyó la renovación de los mandatos de los consejeros no ejecutivos Mark Dunkerley, Stephan Gemkow y Antony Wood por un período de tres años. Además, Henriette Hallberg Thygesen, CEO de la empresa danesa de defensa y aeroespacial Terma A/S, fue nombrada consejera no ejecutiva por un periodo de tres años.

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