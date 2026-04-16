Israel y Líbano acuerdan un frágil alto el fuego de diez días: no incluye a Hizbulá ni la retirada de tropas israelíes

Entre líneas La tregua en Líbano era una línea roja de Irán para poner fin a la guerra con EEUU, por lo que la medida podría desatascar las conversaciones antes del fin de su alto el fuego, que expira el 22 de abril.

Donald Trump ha anunciado que Israel y Líbano han llegado a un acuerdo de alto el fuego de diez días que entrará en vigor este jueves a las 23:00 hora española. El pacto llega tras otra jornada de ataques israelíes, en la que han muerto tres paramédicos y no incluye la retirada de las fuerzas israelíes del sur de Líbano.

El presidente estadounidense ha hecho el anuncio en Truth Social después de hablar con los líderes de ambas naciones. "Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST", ha escrito en su red social.

En un segundo mensaje, ha informado de que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas entre Israel y Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo", aunque no ha detallado una fecha concreta para el encuentro.

La incógnita de Hizbulá

En su publicación, Trump ha recordado el diálogo bilateral sostenido en Washington el pasado martes entre Israel y Líbano, que "se reunieron por primera vez en 34 años con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio".

"He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan 'Razin' Caine, para que trabajen con Israel y Líbano a fin de lograr una paz duradera", ha esgrimido en Truth Social. Según Trump, "ha sido un honor" el "haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima".

De momento, ni las autoridades israelíes ni las libanesas se han pronunciado sobre este pacto. El parlamentario de Hizbulá, Hassan Fadlallah, ha declarado a 'Reuters' que el embajador de Irán en Beirut le ha informado de un alto el fuego "de una semana que podría comenzar esta noche".

Justamente, la milicia chií libanesa no entra dentro de este acuerdo y se había posicionado en contra de las negociaciones, por lo que la gran incógnita que sobrevuela es qué hará durante esta tregua.

Ataques hasta el último día

Por su parte, el Ejército israelí ha mantenido su ofensiva hasta este mismo jueves, con tres ataques consecutivos contra equipos paramédicos al sur del país, que han dejado cuatro sanitarios muertos y seis heridos. Desde el inicio de la ofensiva el 2 de marzo, al menos 91 sanitarios han sido asesinados por Israel en Líbano.

En total, el Ministerio de Salud Pública del país ha cifrado en 2.196 los muertos por los ataques israelíes, entre los que hay 172 niños. Además, hay más de 7.000 heridos en el país por los bombardeos masivos lanzados incluso sobre la capital y zonas residenciales.

En estas semanas, las fuerzas israelíes también se han desplegado por el sur de Líbano, obligando al desplazamiento de miles de personas. Según han informado las FDI, no tienen intención de retirarse pese al acuerdo.

Igualmente, esta tregua podría ayudar a la consecución de un pacto entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, ya que el alto el fuego en ese país era una de las líneas rojas marcadas por Teherán en las negociaciones. En este sentido, el alto el fuego de dos semanas firmado por Estados Unidos e Irán concluirá el próximo miércoles 22 de abril y se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

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