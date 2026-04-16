Gobierno desbloqueado: el Partido Popular y Vox llegan al fin a un acuerdo para Extremadura

Los detalles Tras esas primeras investiduras fallidas, los 'populares' y la formación de Bambú han llegado a un pacto para hacer presidenta de la Junta a María Guardiola, desbloqueando una situación que estaba enquistada desde el 'no' de los de Abascal a los presupuestos extremeños.

El Partido Popular (PP) y Vox han alcanzado un acuerdo en Extremadura, permitiendo que María Guardiola sea investida como presidenta de la Junta tras dos intentos fallidos. Vox gestionará la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, un senador autonómico y la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, que incluye inmigración. Guardiola expresó satisfacción con el pacto de 61 puntos y 74 medidas para avanzar en Extremadura, destacando el diálogo sobre la confrontación. Tras casi seis horas de negociación en Mérida, el acuerdo ofrece estabilidad y una nueva etapa política. Además, hay avances significativos en Aragón, donde se espera un acuerdo pronto.

Ya hay acuerdo para Extremadura. Ya hay acuerdo para la primera de las tres comunidades autónomas españolas que dieron inicio a un nuevo curso electoral. Porque PP y Vox han llegado a un pacto, a uno tras el cual María Guardiola podrá al fin ser investida como presidenta de la Junta después de sus fallidos dos primeros intentos.

Vox se queda con la Conserjería de Agricultura, de Ganadería y Medio Natural al igual que con un senador autonómico. Además, el gran logro con la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, que recaerá en Óscar Fernández. En la misma, se incluye la inmigración.

Con respecto al paco, María Guardiola ha señalado que están "muy contentos y satisfechos" de un acuerdo que contempla "61 puntos y 74 medidas que conseguirán que avance Extremadura".

"Hemos acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas. Gana la democracia frente a la crispación y el diálogo frente al ruido", ha expresado.

Además, ha confirmado que ya ha comunicado al presidente de la Asamblea su candidatura para la investidura, que espera se celebre "la semana que viene para hacer la toma de posesión de manera inmediata": "Con este acuerdo ofrecemos estabilidad y avanzar en esta nueva etapa".

Por su parte, Abascal ha celebrado el acuerdo entre ambas formaciones en Extremadura y señala que habrá "prioridad nacional en ayudas y vivienda": "Gracias al triunfo de Vox, se va a impulsar un Gobierno que defenderá el campo y la industria y contará con una Vicepresidencia de Desregulación para reducir trabas a agricultores, ganadores y autónomos".

En el acuerdo, se refleja un "rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central": "Se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".

Asimismo, recogen un "endurecimiento disciplinario", la "verificación de edad de los inmigrantes ilegales", una "auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva", la "supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal", la "prohibición del uso del burka y el nicab en espacios públicos" y la "creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva".

Satisfacción en Génova

Fuentes de Génova a laSexta han expresado estar "muy satisfechos" tras un pacto alcanzado tras casi seis horas de reunión en Mérida y después de un encuentro telemático que duró varias horas durante la tarde del martes.

En esta última no solo se confirmaron los avances alcanzados en la semana anterior sino que se trabajó en un documento programático con un elevado grado de concreción. El texto en cuestión se cerró una vez se solucionaron los flecos existentes a través del intercambio de la documentación entre los equipos negociadores.

Por su parte, fuentes del PSOE a laSexta afirman que el PP "es un partido abrazado a la ultraderecha": "Era un problema de sillones, una vez repartidos han dado luz verde a un pacto que demuestra que lo del PP con Vox no es estabilidad, es dependencia".

Han señalado que el bloque en Extremadura "seguirá aunque haya Gobierno": "El bloqueo al avance, a los derechos sociales y a los servicios públicos".

"Optimismo" con Aragón

Extremadura va a tener Gobierno. será después de un bloqueo que lleva vigente desde ese 'no' de la formación de ultraderecha a los presupuestos autonómicos. Después de una negativa que derivó en un adelanto electoral en el que Guardiola, a pesar del batacazo del PSOE, no obtuvo la tan deseada mayoría absoluta tras el auge de Vox.

Ahora, tras esos dos primeros intentos de investidura que tuvieron el rechazo frontal de la ultraderecha, el pacto entre el PP y Vox ya es una realidad para Extremadura.

Desde Génova indican además un avance "significativo" en Aragón, donde son "optimistas" y esperan alcanzar un acuerdo "en los próximos días".

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