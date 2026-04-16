Desde muestras de agua a la escalera oxidada: el registro de más de cuatro horas del zulo clave en el crimen de Esther López

Los detalles Cuatro años después, la Guardia Civil ha acudido con buzos al lugar descubierto hace cinco días. Los agentes han realizado una exhaustiva inspección de la zona que estaba en la casa de Óscar, único acusado del asesinato.

Durante más de cuatro horas, agentes han inspeccionado un zulo en la casa de Óscar, acusado del asesinato de Esther López, en Traspinedo, Valladolid. Óscar, acompañado de su abogada, llegó al lugar donde la Guardia Civil regresó tras cuatro años, revisando minuciosamente en busca de pruebas. Criminalística recogerá muestras del agua, la escalera oxidada y la pared de ladrillo, utilizando luz forense en los 12 metros cuadrados que Óscar afirma están tapiados desde hace 20 años. Aunque Óscar sostiene que informó a los investigadores, estos lo niegan. El registro busca esclarecer dónde estuvo el cuerpo de Esther durante 24 días.

Más de cuatro horas de inspección. Es el tiempo que han estado los agentes investigando el zulo de la casa de Óscar,analizando cada detalle, cada aspecto, del lugar descubierto hace apenas cinco días en Traspinedo, en Valladolid, en la que era la casa del acusado de la muerte de Esther López.

A la hora prevista ha llegado Óscar. Junto a su abogada. Al sitio en el que, después de cuatro años, ha regresado la Guardia Civil con buzos incluidos. Porque el fondo del zulo tiene casi dos palmos de agua. Porque han revisado absolutamente todo en busca de pruebas.

Se lo van a llevar todo. Criminalística va a coger muestras tanto del agua como de la escalera oxidada al igual que de la pared de ladrillo. Además, han pasado la luz forense en los 12 metros cuadrados que Óscar, dice, llevan tapiados desde hace 20 años. A pesar de que también afirma que informó de todo a los investigadores estos han negado dichas palabras del que es único acusado del crimen.

La información que hasta ahora recoge el sumario indica a que el cuerpo de Esther López estuvo a la intemperie, con frío y con humedad. Todo esto podría explicar ese fenómeno llamado 'manos de lavandera', pero ni sus pies ni sus botas constan como sumergidos como tampoco su ropa, sino que lo hacen por haber estado en contacto con una superficie con vegetación.

No explica dónde estuvo el cuerpo de Esther durante 24 días, pero los agentes consideran que Óscar, el acusado, sí que tiene todas las respuestas.

Eso es lo que buscan los agentes. Es lo que pretenden hallar en este registro para recoger muestras biológicas y cotejarlas así con la autopsia de Esther. El registro es clave, porque puede esclarecer las dudas que existen cuatro años después del crimen. La primera, dónde estuvo el cuerpo de Esther los 24 días que se la buscó.

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