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La medida, a debate

Bruselas propone un día de teletrabajo obligatorio ante el aumento del precio de la energía

Los detalles Entre las sugerencias de la UE también está el abaratamiento del transporte público.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, durante una comparecencia
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Bruselas está reaccionando ante la presión de la guerra en Oriente Medio sobre los precios de la energía y el combustible. Si no disminuye su precio, la Unión Europea sugiere un transporte público más barato y teletrabajo "obligatorio" al menos un día a la semana.

Aunque hay profesiones en las que el teletrabajo no es una opción, como puede ser la hostelería o la salud, hay personas que ven esta opción como una clara ventaja.

"Yo trabajo en hostelería, sería maravilloso, pero no se puede", declara una mujer a laSexta. Sin embargo, una trabajadora de una agencia de publicidad asegura que en su sector "es mucho más factible" aplicar esta iniciativa.

"Gastaría menos en combustible y ahorraríamos en tiempo y dinero", reconoce otro trabajador. Otra mujer apunta que "quien pueda trabajar desde casa evita llenar la calle y gastar gasolina".

Porque entre los beneficios del teletrabajo está la disminución del tráfico y de los desplazamientos, que se compensa con más tiempo para uno mismo. "Cierro el ordenador a las cinco de la tarde y ya puedo hacer mi vida. Si voy a la oficina, hasta las diez de la noche no salgo", comenta una trabajadora.

Por eso, hay quienes no solo apoyan la propuesta, sino que además piden que se aplique más días a la semana.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y hay quienes ven en la medida un coste social que podría perjudicar a ciertos sectores. "Si es una profesión de tocar el tú a tú, no creo que el éxito esté en el teletrabajo", sostiene un hombre. Otra mujer recuerda que, quedándote en casa, se limita la socialización.

Así, la propuesta de Bruselas, abre todo un debate en torno al modelo de trabajo al que se está acostumbrado.

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