Los últimos purgados de Vox se revuelven contra la dirección: anuncian acciones legales y Abascal mantiene que ni le "preocupa" ni le "ocupa"

El contexto Javier Ortega Smith ha sido este jueves definitivamente expulsado de Vox y, junto a él, otros dos concejales de la formación ultra en el Ayuntamiento de Madrid: Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, el afiliado número uno.

El exsecretario general de Vox, Javier Ortega Smith, junto a los concejales Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, ha sido expulsado del partido. Ortega Smith ha anunciado que llevará la decisión ante los tribunales, calificándola de "ilegal" y acusando a la cúpula de Vox de vulnerar derechos fundamentales. Santiago Abascal, líder de Vox, ha restado importancia al asunto, mientras que fuentes del partido aseguran que las expulsiones se realizaron conforme a derecho. Ortega Smith mantiene su acta de concejal y diputado, y ha advertido que solo abandonará el grupo parlamentario si es expulsado, en cuyo caso pasaría al grupo Mixto.

El exsecretario general de Vox y exportavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith ha sido este jueves definitivamente expulsado de Vox. Y, junto a él, otros dos concejales de la formación ultra en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, han recibido el mismo destino, que llevarán ante los tribunales por considerarlo "ilegal".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que ni le "preocupa" ni le "ocupa en absoluto" la "política del corazón" sobre la que los medios de comunicación le han preguntado "300 veces" en los últimos meses y le "seguirán preguntando" después de ser preguntado por estas expulsiones.

Ortega Smith ha anunciado este jueves que denunciará en los tribunales la decisión de la cúpula nacional del partido de expulsarle. "La ilegalidad que supone vuestra vulneración de derechos fundamentales, arbitrariedad y prepotencia se resolverá en los tribunales de Justicia", ha escrito en un mensaje en redes sociales, en el que ha añadido que "Vox se fundó para combatir todo esto".

Fuentes del partido de Santiago Abascal han subrayado que las expulsiones son "el resultado de un procedimiento riguroso y serio conforme a los más exigentes cánones del estado de derecho". Una afirmación de la que discrepa Ortega Smith, quien ya había anunciado su intención de acudir a la justicia si el CEN no admitía el recurso que presentó contra la decisión previa del Comité de Garantías de suspenderle de militancia.

Toscano también han mandado un contundente mensaje en redes. "Sé que podría haberme callado y tragado, porque siempre he tenido claro que mi desacuerdo con el partido, tal y como éste funciona, me abocaba a la expulsión. Pero ninguna presión, ni expulsión, ni campañas de difamación me van a impedir nunca hacer lo que considero correcto. La situación queda ahora en manos de los tribunales", ha informado.

Y en el mismo sentido se ha expresado el afiliado número uno, Ignacio Ansaldo, quien ha anunciado: "En defensa de mis derechos más elementales, recurriré una expulsión ilegal, injusta y arbitraria del partido que ayudé a fundar".

El órgano disciplinario ha considerado una "infracción muy grave" que Ortega Smith se negara a cumplir la orden de la dirección de Vox de dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, una directriz que Ortega Smith estimó "injusta" y "arbitraria" y enmarcó en un paso más de la cúpula de Abascal por apartarle de los órganos de decisión.

Pese a esta expulsión de Vox, Ortega Smith mantiene su acta de concejal en el Ayuntamiento, así como la de diputado en el Congreso. El partido podría ahora mantenerle en su grupo parlamentario del Congreso o expulsarle, si bien en este último caso él no perdería la condición de diputado porque es personal y, por tanto, dejar o no el acta es una decisión que le compete a él. Ortega Smith ya ha advertido de que solo saldrá del grupo de Vox si sus compañeros le expulsan y que si esto sucediese pasaría al grupo Mixto como le correspondería reglamentariamente, dado que no tiene intención de entregar su acta.

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