El gigante del aceite Deoleo se queda en España: Dcoop y Acesur lo compran por 520 millones

¿Por qué es importante? Deodeo es la mayor comercializadora de aceite de oliva del mundo, por lo que impulsará la relevancia de España en el sector. Esta compra, sin embargo, supone un reto para el pequeño comercio.

La batalla entre España e Italia por el control de Deoleo, la mayor comercializadora de aceite de oliva del mundo, ha concluido con la victoria de las empresas españolas Dcoop y Acesur, que han adquirido la compañía por 520 millones de euros. Esta adquisición devuelve Deoleo al capital español tras más de una década bajo fondos de inversión extranjeros. Aunque la operación está pendiente de autorizaciones, se espera que cierre en seis a ocho meses. Antonio Luque, presidente de Dcoop, destaca su importancia para impulsar la producción y comercialización internacional del aceite de oliva. El ministro de Agricultura, Luis Planas, resalta su relevancia para la estabilidad de la industria transformadora. Sin embargo, Jordi Pascual advierte que este gigante podría afectar al pequeño comercio si no se valora adecuadamente el producto.

La batalla entre España e Italia por hacerse con el control de Deoleo, la mayor comercializadora de aceite de oliva del mundo, se ha resuelto finalmente a favor de las empresas españolas. El grupo cooperativo Dcoop y la aceitera Acesur han unido fuerzas para hacerse con la compañía –propietaria de marcas como Carbonell, Hojiblanca, Koipe o Bertolli– por 520 millones de euros.

La oferta española se ha impuesto a la presentada por el grupo sevillano Migasa junto a la italiana Coricelli. De esta manera, Deoleo regresará al control de capital español después de más de una década en manos de los fondos de inversión extranjeros Alchemy y CVC. No obstante, la operación todavía está pendiente de varias autorizaciones, por lo que su cierre podría prolongarse entre seis y ocho meses.

Antonio Luque, presidente de Dcoop, ha defendido la importancia de esta operación para el sector y ha señalado que el objetivo ahora es seguir impulsando la producción y la comercialización internacional del aceite de oliva. "Vamos a trabajar por seguir produciendo unos magníficos aceites de calidad y vamos a trabajar por que se venda mucho más aceite de oliva en el mundo", ha asegurado.

La operación abre una nueva etapa para el sector oleícola español, dándole protagonismo y visibilidad en el mercado español. "Es importante no solo desde el punto de vista de la comercialización, sino de la estabilidad de nuestra industria transformadora", ha defendido Luis Planas, ministro de Agricultura.

Ahora bien, esta compra también supone un reto: el gigante Deodeo podría debilitar al pequeño comercio. Jordi Pascual, portavoz de Unió de Pegesos, declara que "si la gente no valora el producto, muchas veces produciremos a pérdidas".

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