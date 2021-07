Continúa la polémica después de que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, haya pedido reducir el consumo de carne por "la salud" y por "el planeta". Las palabras de Garzón tuvieron la tajante respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no dudó en desautorizarle asegurando que "un chuletón al punto es imbatible" y también le contestaron los ganaderos mostrando su malestar.

Como ganadero de producción ecológica, Enrique Pastor cree que parte del mensaje sobre el consumo de la carne tiene que hablar de la calidad: "Es un tema de la variedad de la dieta y de la calidad de los alimentos".

Él para lograrlo confía en el modelo extensivo de la ganadería, donde la alimentación de los animales son los pastos naturales, el monte y un pequeño complemento de "forraje de cultivo ecológico", según explica.

La comida y el modo de vida del ganado son fundamentales. "Como no están sometidos a estrés, tenemos animales sanos y los animales sanos dan una carne sana", añade.

Una carne que cuenta con importantes beneficios para quienes la consumen. "El porcentaje de materia magra es superior, su contenido proteico es más elevado y más recomendable su consumo", indica Samuel Martín García, nutricionista.

Enrique y Carlos Cabanas, su ayudante, desarrollan este trabajo con total respeto al entorno, procuran mantener la cobertura vegetal, regenerar la flora silvestre y aprovechan todos los recursos naturales.

"El sol es nuestra fuente de energía, el agua viene de un manantial y tiene un sistema de boya, de forma que los animales consumen exclusivamente lo que necesitan", apunta Cabanas.

El modelo de la ganadería extensiva es respetuoso con los animales, con el entorno y ayuda a combatir otros problemas como el de la despoblación. "Puedo permitirme el lujo de no tener que bajar a Madrid excepto cuando yo quiero", sostiene Carlos Cabanas.

Él vivía en el centro de Madrid y tras ser padre decidió mudarse a un pueblo de Castilla y León donde empezó a trabajar con Enrique: "Yo tengo aquí un puesto de trabajo que con otro tipo de modelo ganadero seguramente no tendría, o seguramente no me daría para vivir".

El presidente de Castilla y León ya ha anunciado que a partir de septiembre lanzará una campaña para promocionar el consumo de carne propio de esta comunidad.