El diputado nacional del PP por Granada Pablo Hispán ha informado este domingo del registro de una proposición no de ley para que el Congreso acuerde la reprobación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por su campaña contra el consumo excesivo de carne. Hispán ha reiterado el firme apoyo del grupo popular en el Congreso de los Diputados al sector y ha rechazado las que considera "desafortunadas declaraciones y campañas" de Garzón.

En este punto, ha insistido en que los diputados populares seguirán trabajando con iniciativas en defensa de los intereses de un sector que significa mucho para España, Andalucía y Granada, donde ha destacado razas autóctonas como el cordero segureño. El PP trabajará por un sector "fuerte, potente y viable", favoreciendo que la gente pueda vivir de la agricultura y la ganadería, según ha informado este domingo en un comunicado.

"Nos enfrentamos a un Gobierno que no solo mata al sector con una mala negociación de la PAC, sino que además lo remata con iniciativas para promover el no consumo de carne", ha criticado Hispán. El grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una Proposición no de Ley para que la Cámara Baja acuerde la reprobación del ministro Garzón.

La razón, según se dicta en el escrito, son "los desprecios que ha manifestado hacia el sector agro-alimentario", así como haber empleado "recursos públicos para iniciar una campaña de desprestigio y criminalización del mismo". Mediante esta iniciativa, los populares instan también al Gobierno a retirar la campaña impulsada por el Ministerio de Consumo para la reducción del consumo de carne, y a apoyar el consumo responsable de carne como elemento de una dieta sana y equilibrada, la dieta mediterránea.