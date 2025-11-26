Cristina Álvarez releva a su hermana Marta como presidenta de El Corte Inglés

Marta y Cristina Álvarez, presidenta de El Corte Inglés a partir de enero, en una imagen difundida por la empresa.

¿Por qué es importante? El relevo tendrá lugar el próximo 15 de enero y se produce "en un marco ordenado, estable y de continuidad", ha anunciado en un comunicado la compañía, que hace ahora un mes nombró nuevo director general al ascender a esa posición a Santiago Bau.

El Consejo de Administración de El Corte Inglés ha nombrado este miércoles a Cristina Álvarez como nueva presidenta no ejecutiva del grupo a propuesta de Marta Álvarez, que ha ocupado este cargo durante los últimos seis años, ha informado la empresa de distribución.

Marta Álvarez ha explicado que, tras más de seis años en el cargo de presidenta y la reciente designación de una primera línea ejecutiva, ahora llega el momento de abrir "una nueva etapa" en la presidencia del grupo, que deja tras una "decisión personal y de manera voluntaria".

La hasta ahora presidenta continuará como miembro del consejo y de su Comisión de Seguimiento, además de seguir en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar.

El nombramiento ha sido aprobado "por unanimidad" por el Consejo, en una sesión en la que la futura presidenta ha agradecido el "magnífico trabajo" realizado por su hermana durante los últimos seis años.

Una nueva primera línea en la alta dirección

El pasado 29 de octubre, El Corte Inglés nombró nuevo director general a Santiago Bau y le atribuyó responsabilidades directas sobre todos los negocios del grupo, tras cesar "de mutuo acuerdo" Gastón Bottazzini como consejero delegado. El grupo de distribución también nombró a Rafael Díaz, hasta ese entonces vicesecretario del Consejo, como nuevo secretario general.

Marta Álvarez ha recalcado que el nuevo equipo de alta dirección, del que ahora también forma parte su hermana Cristina, está preparado para lograr los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2025-2030. "Con el esfuerzo de todos hemos conseguido grandes resultados, que han permitido a la compañía encarar el futuro con garantías, siempre con el cliente en el centro, y apoyándonos en el trabajo diario del conjunto de las personas que formamos parte de nuestra empresa", ha comentado la presidenta durante los últimos seis años.

Por su parte, Cristina Álvarez ha asegurado que desempeñará sus funciones "con humildad y defendiendo siempre los intereses de accionistas, empleados y los clientes de esta gran empresa". Por tanto, Cristina Álvarez será a partir del próximo 15 de enero la nueva presidenta, mientras que Santiago Bau ya ejerce como director general y Rafael Díaz como secretario general. Marta Álvarez, por su parte, continuará como miembro del consejo y de su Comisión de Seguimiento, además de seguir en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar.

