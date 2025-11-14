Ahora

IPC de octubre

La inflación sube una décima en octubre, hasta el 3,1%, por la electricidad, los vuelos internacionales y el tren

La otra cara Estas subidas se compensan, en parte, por la bajada de los paquetes turísticos y de los carburantes. El IPC de los alimentos se mantiene en el 2,4%.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes que la inflación general se ha situado en octubre en el 3,1% respecto al mismo mes del año anterior. Confirma así el dato que ya adelantó a finales del mes pasado.

Esta tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) es una décima superior a la de septiembre, que fue del 3%. Una subida que se explica principalmente por las subidas de la electricidad, de los vuelos internacionales y del transporte en tren, que se compensan, en parte, por la bajada de los paquetes turísticos y de los carburantes.

En concreto, el grupo que más destacó por su influencia en el aumento del IPC fue el de 'Vivienda' cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 7,5%, debido a la subida de la electricidad, mayor que en octubre de 2024. Entre los grupos con influencia negativa destacó 'Ocio y cultura', cuya tasa anual disminuyó cinco décimas, hasta el 0,1%, principalmente, por el descenso de los precios de los paquetes turísticos, mayor que en octubre del año pasado.

La inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, también se queda en octubre una décima por encima de la de septiembre, en el 2,5%, con lo que se confirma el dato adelantado del INE. El mes anterior la subyacente se había mantenido igual que en agosto, en el 2,4%.

La variación mensual del índice general, por su parte, fue del 0,7% en octubre y el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 3,2%, dos décimas por encima de la del mes anterior.

El IPC de los alimentos, por su parte, se sitúa en el 2,4%, igual que en septiembre. En lo que llevamos de año, los alimentos que más han subido son la carne de vacuno (13,6%), los huevos (21,7%), y café y el cacao (15%). En lo que llevamos de 2025, el aceite de oliva ha bajado un 27% y el azúcar un 5%.

