Cómo obtener el descuento de hasta 40 céntimos por litro de gasolina en Repsol tras la subida de precios por la crisis de Irán

El nuevo logo e imagen de marca de Repsol, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España)

El precio del combustible se ha disparado tras la invasión de Estados Unidos e Israel en Irán. Ante la previsible aprobación de medidas desde el Gobierno para paliar los efectos de esta crisis, Repsol ya ha anunciado sus descuentos.

El precio de los combustibles no deja de subir. El conflicto en Irán, contra quien Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque hace semanas que continúa activo, ha provocado, como ya lo hizo la guerra en Ucrania, un incremento en el precio del barril de brent, que en los bolsillos de los ciudadanos se ve enseguida: la gasolina y el diésel están disparados. Los precios cambian casi a diario, llegando a niveles difícilmente asumibles que hacen que llenar el depósito sea unos 20 euros más caro que hace unas semanas.

Este viernes, el Gobierno ha adelantado que aprobará un paquete de medidas para limitar la subida de la factura de la luz y la gasolina, dos de los gastos que más han crecido en los últimos días. Entretanto, Repsol se ha adelantado y ha anunciado, como ya hizo con el conflicto ucraniano, un aumento en los descuentos para clientes, que varían en función de las energías que tenga contratadas.

Con esta medida, Repsol duplica los descuentos en gasolina y diésel, que hasta la fecha alcanzaban los 20 céntimos, en función del cliente. Desde el sábado 21 de marzo, y hasta el 6 de abril (incluido), por ahora, los clientes que utilicen la app Waylet para pagar carburantes en las estaciones de servicio de la compañía podrán acumular hasta 40 céntimos de descuento por cada litro.

¿Cómo se consiguen esos descuentos? Simplemente pagando con Waylet, aunque el descuento depende de los servicios que se tengan contratados: si sólo se consume gasolina, el descuento es menor que si, además, se tiene contratada la electricidad, la calefacción o añades energía solar a tu vivienda.

A estos se suman los descuentos para conductores profesionales y autónomos: Repsol aplica un descuento adicional de 5 céntimos por litro a los clientes con tarjeta Solred, una medida que, señalan, es "compatible" con "las bonificaciones actuales que ya reciben transportistas y autónomos a través de este medio de pago".

Con esta decisión, Repsol se presenta como la "primera compañía en anunciar descuentos, como ya ocurrió con motivo de la invasión rusa de Ucrania, que tensionó los precios de los combustibles especialmente en 2022". Durante un tiempo, después del comienzo de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, Repsol (y otras compañías) anunciaron rebajas para tratar de minimizar el impacto del incremento de los precios.

En aquel momento, se trataba de un descuento universal, al que podían acceder todos los clientes de las estaciones de servicio: este descuento desapareció en marzo de 2023, cuando empezó a vincular estas rebajas a la contratación de otros productos energéticos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.