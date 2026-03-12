¿Por qué sube más el diésel?: los combustibles se disparan y llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más que hace dos semanas

Los detalles Desde el inicio de la guerra en Irán, el petróleo no ha dejado de encarecerse, pero el aumento ha sido especialmente notable en el diésel, que ha subido alrededor de 40 céntimos por litro.

Las recientes tensiones en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán, han disparado los precios de los combustibles, afectando a los conductores, especialmente en el diésel, que ha incrementado 40 céntimos por litro en dos semanas. El precio medio del diésel es de 1,81 euros el litro, mientras que la gasolina alcanza 1,69 euros. Este aumento supone un 25% más, impactando a quienes dependen del coche para trabajar. La subida del diésel se debe a su amplio uso y la limitada producción europea, obligando a importarlo, lo que se agrava por el encarecimiento del transporte internacional.

Acercarse durante las últimas jornadas a una gasolinera se ha convertido en una experiencia cada vez más frustrante para muchos conductores y es que el conflicto en Oriente Medio, que explotó con los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en Irán, ha afectado a los bolsillos de todo el mundo.

Los precios cambian casi a diario y el enfado se nota entre quienes repostan: "Intentamos adaptarnos, pero sí que es cierto que… hostias", comenta un conductor visiblemente indignado. "Ha subido bruscamente y de golpe. Me parece fatal", dice otro, mientras que un hombre resume la situación como "un poquito abusiva".

Desde el inicio de la guerra, los combustibles no han dejado de encarecerse, pero el aumento ha sido especialmente notable en el diésel, que ha subido alrededor de 40 céntimos por litro en apenas dos semanas.

Actualmente, el precio medio se sitúa en torno a 1,81 euros el litro para el diésel y 1,69 euros para la gasolina. El incremento supone más de un 25% de subida, lo que se traduce en unos 20 euros más por cada depósito para muchos conductores.

Para quienes dependen del coche para trabajar, el impacto es aún mayor: "Yo me dedico a la ayuda a domicilio. Voy de un domicilio a otro. Entonces sí que lo noto", explica una trabajadora. Otro conductor resume el golpe al bolsillo al pagar "17 euros y pico en medio tanque, que serán cinco o diez litros".

La diferencia de precios

La diferencia entre la evolución del diésel y la gasolina tiene varias explicaciones. El diésel se utiliza en muchos más ámbitos, no solo en coches, sino también en camiones, barcos, maquinaria agrícola o sistemas de calefacción. Además, Europa tiene una capacidad limitada para producirlo.

Según explica el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalvo, gran parte del suministro llega del exterior: "Las refinerías europeas están más encaminadas a hacer gasolina, no diésel, y por lo tanto el diésel lo importamos en gran parte", señala.

A eso se suma el encarecimiento del transporte internacional ya que "los transportes y los fletes están subiendo y en algunos casos se han multiplicado por dos". Asimismo, el encarecimiento del diésel afecta especialmente al sector primario, donde es imprescindible para la maquinaria.

En explotaciones ganaderas como la de Román Santalla, en Lalín (Pontevedra), el aumento de costes es notable: "Gastaba aproximadamente entre 4.500 y 5.000 euros y pasaremos a gastar unos 8.000", explica el ganadero.

Desde el sector de las estaciones de servicio reconocen que tampoco pueden contener la subida de precios. Según explica Julio López, presidente de la Asociación de Gasolineras de A Coruña, la situación depende en gran medida del mercado internacional y de los costes de suministro: "Vendemos menos y ganamos menos porcentualmente", explica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.