El Gobierno aprobará este viernes medidas para limitar la subida de la factura de luz y la gasolina por la guerra en Irán

Los detalles La ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, asegura que el paquete de medidas que se anunciará el viernes será "proporcional, perimetrado y focalizado" a limitar las subidas de precios de los combustibles y de la energía, medidas que serán anunciadas por Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará medidas para mitigar el impacto del aumento de combustibles y electricidad debido al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, enfatizó que lo ideal sería que la guerra en Oriente Medio termine pronto. Tras un Consejo de Ministros extraordinario, se presentará un plan integral para limitar las subidas de precios. El Gobierno liberará 11,5 millones de barriles de petróleo de sus reservas. Aunque se descarta un descuento de 20 céntimos en gasolina, las medidas serán proporcionales a la gravedad del conflicto actual.

Las medidas que anunciará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes estarán centradas en "limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad" provocado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha recordado que la "mejor medida" que puede ocurrir es que la guerra en Oriente Medio "acabe cuanto antes".

Tras el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este viernes, se presentará ante la ciudadanía ese "plan integral" que fue anunciado este lunes y que será "proporcional, perimetrado y focalizado" en limitar las subidas de precios que ya se están viviendo en estas dos semanas de conflicto.

"Lo hicimos con el COVID y con Ucrania, y somos la economía que más crece. Están en juego más cosas que el precio de la gasolina o la compra: está en juego el orden mundial, los valores de un mundo basado en reglas. Por eso es importante decir 'No a la guerra", afirma Saiz.

Hasta que conozcamos los detalles de estas medidas, que desde el Gobierno defienden que serán consensuadas y puestas en común con el resto de fuerzas parlamentarias, el Gobierno ha autorizado la liberación de 11,5 millones de barriles de sus reservas de petróleo, lo que suponen 12,3 días de consumo nacional de los 92 de los que dispone España, y el 2,9% de los 400 millones de barriles que la Agencia Internacional de la Energía ha acordado liberar con la unanimidad de sus 32 miembros.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha explicado que de los 11,5 millones de barriles que liberará España, dos millones son de gasolina, nueve millones en destilados medios (gasóleos de automoción y otros gasóleos, como los querosenos que se usan para aviación) y 297.000 barriles de fuelóleos.

No habrá descuento de 20 céntimos en la gasolina

Eso sí, pese a estas medidas, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha querido dejar claro que el impacto de la actual guerra en Oriente Medio "dista de ser" la que se vivió al inicio de la guerra en Ucrania, explicando que las medidas que se tomen ahora serán "proporcionales" a la gravedad del conflicto y no de lo que ocurrió con la invasión rusa en suelo ucraniano.

Cuerpo ha puesto de ejemplo la rebaja de 20 céntimos a la gasolina, una medida que no se volverá a aplicar dados los "efectos regresivos" que tuvo, según ha explicado el ministro. También se descartan medidas que aborden el problema de la vivienda dentro de ese decreto "perimetrado" que se pretende convalidad el jueves de la próxima semana en el Congreso de los Diputados.

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