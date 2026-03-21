Las tres estratégicas islas en el estrecho de Ormuz a por las que Trump podría ir para controlar el paso del petróleo

¿Por qué es importante? Durante el conflicto se ha hablado de la importancia para Irán de la isla de Kharg, pero en el estrecho hay otras tres islas imprescindibles para controlar la navegación marítima: Qesén, Abu Musa y Greater Tunb.

Donald Trump busca controlar el estrecho de Ormuz para facilitar la navegación y liberar a los petroleros varados en el Golfo Pérsico. La isla de Kharg, ya atacada por EE.UU., es crucial para el petróleo iraní, pero hay tres islas clave en el estrecho: Qeshm, Abu Musa y Greater Tanb. Greater Tanb, pequeña pero militarmente significativa, podría ser invadida con menor riesgo, limitando el control iraní. Qeshm, la mayor, alberga bases militares iraníes y podría ser el verdadero objetivo estadounidense. Abu Musa, aunque estratégicamente valiosa, está fuertemente vigilada. Sin embargo, controlar estas islas no eliminaría la amenaza iraní, ya que podrían seguir lanzando ataques desde su territorio.

Donald Trump planea hacerse con el estrecho de Ormuz para poder agilizar la navegación marítima y poner en movimiento a los petroleros amontonados en el Golfo Pérsico que llevan tres semanas esperando un fin del conflicto que no llega. Muchos han relatado la importancia de la isla de Kharg, ya atacada por Estados Unidos y vital para el petróleo iraní, pero en el estrecho hay otras tres islas imprescindibles para controlar el enclave.

Estas son Qeshm, Abu Musa y Greater Tunb. Esta última es la que tendría más impacto invadir y con menor riesgo. Es una isla pequeña de solo diez kilómetros cuadrados, pero con una importancia militar muy grande. Su conquista limitaría el control de Irán del estrecho en pleno centro del mar.

La isla más grande del corredor es Qeshm. Y, según los expertos, podría ser el verdadero objetivo de Estados Unidos en la zona. Está situada muy cerca de la costa iraní y allí el régimen tiene dos bases militares, una de ellas de misiles antibuque. Los estadounidenses podrían atacar las bases que Irán tiene en la costa e interceptar los misiles que lancen los iraníes contra los petroleros.

Por último, está la opción de Abu Musa. Su conquista garantiza el control directo sobre el tráfico marino aumentando inmediatamente la seguridad de los petroleros. Pero al ser un activo tan importante, es una isla muy vigilada. Así que entrar en ella sería mucho más costoso que en las otras dos islas.

Lo que ya sabemos es que, de momento, no habrá un desembarco en las costas del estrecho: harían falta casi dos meses para transportar toda la logística hasta ese punto de Ormuz. Ahora bien, controlar las islas no acaba con el problema. Los petroleros seguirán siendo vulnerables a los ataques iraníes ya que pueden lanzar drones y misiles desde cualquier punto del país.

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