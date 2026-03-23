Irán hace oídos sordos a la amenaza de Trump y avanza que "responderá de la misma manera" si EEUU ataca sus centrales eléctricas

Una imagen satelital muestra el complejo de enriquecimiento de combustible de Natanz, Irán, 7 de marzo de 2026.

El contexto Trump dio un plazo de 48 horas para que Irán abriese "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas. Ese ultimátum lo dio la noche del sábado y estamos a las puertas de que acabe ese límite de tiempo.

La Guardia Revolucionaria iraní negó que Teherán planee atacar las centrales eléctricas de la región, pero advirtió que responderá de manera similar si Estados Unidos agrede sus instalaciones. En un comunicado, afirmaron que Irán atacaría las centrales de los países que abastecen a las bases estadounidenses, así como infraestructuras económicas y energéticas donde haya participación estadounidense. La respuesta se produjo tras el ultimátum de Donald Trump, quien exigió la apertura del estrecho de Ormuz en 48 horas bajo amenaza de atacar las centrales iraníes. El estrecho se ha convertido en un foco del conflicto, afectando las rutas energéticas y elevando el precio del petróleo.

La Guardia Revolucionaria iraní negó este lunes que Teherán vaya a atacar las centrales eléctricas de la región pero alertó de que si Estados Unidos agrede las instalaciones de la República Islámica, esta "responderá de la misma manera".

"Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación", indicó la Guardia Revolucionaria en un comunicado divulgado por la agencia Tasnim.

Su respuesta se produce después del ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dio la noche del sábado un plazo de 48 horas para que Irán abra "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, advirtió que atacaría sus centrales eléctricas. En caso de que Washington cumpla su amenaza, "Irán responderá", afirmó la Guardia Revolucionaria.

"Estamos decididos a responder a cualquier amenaza al mismo nivel y así lo haremos. Estados Unidos desconoce nuestras capacidades y las verá en acción", insistió el cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas persas, tras reiterar que Teherán no inició el conflicto.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los focos del conflicto, interrumpiendo una de las principales rutas energéticas del mundo y disparando el precio del petróleo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.