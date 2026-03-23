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Guerra en Oriente Medio

Irán hace oídos sordos a la amenaza de Trump y avanza que "responderá de la misma manera" si EEUU ataca sus centrales eléctricas

El contexto Trump dio un plazo de 48 horas para que Irán abriese "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas. Ese ultimátum lo dio la noche del sábado y estamos a las puertas de que acabe ese límite de tiempo.

Una imagen satelital muestra el complejo de enriquecimiento de combustible de Natanz, Irán, 7 de marzo de 2026.Una imagen satelital muestra el complejo de enriquecimiento de combustible de Natanz, Irán, 7 de marzo de 2026.Reuters
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La Guardia Revolucionaria iraní negó este lunes que Teherán vaya a atacar las centrales eléctricas de la región pero alertó de que si Estados Unidos agrede las instalaciones de la República Islámica, esta "responderá de la misma manera".

"Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación", indicó la Guardia Revolucionaria en un comunicado divulgado por la agencia Tasnim.

Su respuesta se produce después del ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dio la noche del sábado un plazo de 48 horas para que Irán abra "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, advirtió que atacaría sus centrales eléctricas. En caso de que Washington cumpla su amenaza, "Irán responderá", afirmó la Guardia Revolucionaria.

"Estamos decididos a responder a cualquier amenaza al mismo nivel y así lo haremos. Estados Unidos desconoce nuestras capacidades y las verá en acción", insistió el cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas persas, tras reiterar que Teherán no inició el conflicto.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los focos del conflicto, interrumpiendo una de las principales rutas energéticas del mundo y disparando el precio del petróleo.

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