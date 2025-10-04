El tremendo dato que revela la distancia de Alcaraz y Sinner respecto al resto de tenistas del mundo

El español y el italiano dominan el panorama con una superioridad que cada día se hace más evidente y este 2025 se han repartido los títulos en prácticamente cada torneo en el que han participado.

Más lejos del 3º que el 3º del 50º

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los mejores tenistas del circuito con mucha diferencia y la distancia que los separa del resto de la élite no ha parado de aumentar en 2025.

Durante este curso, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han protagonizado 3 de las 4 finales de 'Grand Slam' que se han disputado y se han repartido a partes iguales los títulos en los 'Major' (2-2).

Cada día parece más complicado ver a los dos líderes de la generación perder un partido si no se enfrentan entre ellos. En datos, la diferencia también es tangible y es que el tercer clasificado en el Ranking ATP, Alexander Zverev, acumula casi 5.000 puntos menos que Jannik Sinner, actual número 2 del mundo.

El alemán tiene 5980 puntos, una marca que le permite aventajar al número 50 del Ranking ATP en 5.000, la misma diferencia que lo separa del tenista italiano.

Por tanto, en resumidas cuentas, después de un 2025 en el que Alcaraz y Sinner se consagran como los dos grandes referentes del tenis internacional, se puede concluir que los dos mejores tenistas del mundo están más lejos del tercero que el tercero del quincuagésimo, al menos, estadísticamente.