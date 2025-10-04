ALONSO, A POR TODAS
F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Singapur de la temporada 2025 de Fórmula 1.
MCLAREN ¿TERCER COCHE?
Caída de rendimiento de McLaren en los últimos Grandes Premios. Llevan dos carreras sin conocer la victoria y en Singapur han acabado 3º y 5º en 'qualy'. Veremos si mañana son capaces de subir alguna posición en carrera.
HABLA ALONSO
"Lo que pensábamos ayer, que entrar en la Q3 iba a ser un objetivo fuerte. Mañana los puntos se complican saliendo 10º por la parte sucia, es probable que perdamos puestos. Vamos mejor este fin de semana que en los últimos, pero no ha fallado nadie y hacer 9º o 10º es lo último que podemos luchar. No creo que pase nada mañana. Toca sufrir un poco y más o menos lo que sabíamos. Hemos cumplido el objetivo de entrar en Q3, pero si cogemos puntos serán uno o dos".
MERCEDES, BRILLANDO
Más que nunca. Espectacular la 'pole' de George Russell, que le ha sacado casi dos décimas al segundo clasificado, Max Verstappen. Gran oportunidad para llevarse la carrera mañana. Buen resultado también para Antonelli, que saldrá cuarto, a las puertas del podio.
ALONSO, TIRANDO DEL CARRO
Una vez más, entrando a Q3 cuando su compañero cae en Q1. Décima posición para el asturiano, que tendrá buenas opciones de llevarse puntos mañana en un circuito como este.
WILLIAMS, SIN MÁS RITMO
Tanto Alex Albon como Carlos Sainz cayeron en Q2. No hubo ritmo para alcanzar la última ronda, aunque parten desde un buen lugar para optar a los puntos mañana. Una pena por parte de Carlos, que venía colocando a su Williams entre los diez primeros todo el fin de semana.
SIN BANDERAS ROJAS
Muchas limadas de muro, pero sin banderas rojas por accidente. Solo una bandera amarilla por la salida de pista de Gasly que obligó a muchos a levantar.
HABLA PIASTRI
"Queríamos más, pero no teníamos cuatro decimas para conseguir la pole. Ha sido una sesión bastante limpia y es todo lo que puedo pedir".
HABLA VERSTAPPEN
"Es lo que pasa cuando tienes un coche yendo lento delante tuyo. Una pena, podría estar en la pole, pero el coche es competitivo".
HABLA RUSSELL
"Es increíble estar en la pole hoy. Ayer fue un día muy complicado, pero es bueno poder volver. Nos queda una carrera muy larga y sudorosa mañana. He ganado mucho gracias al trabajo de Antonelli de ayer".
NUEVA CAÍDA DE MCLAREN
Salva los muebles Piastri con el 3º puerto Norris solo consigue la 5ª plaza en parrilla para mañana. Bastante lejos ambos del tiempo de George Russell en la 'pole'.
SE QUEDÓ CERCA ALONSO
En la misma décima que Bearman y a solo una de Hadjar. A siete décimas de la pole, pero solo a tres de Norris. Según como se mire, clasificación positiva para Fernando Alonso.
¡POLE PARA RUSSELL!
¡Se queda todo igual! Pole para George Russell, con Verstappen 2º y Piastri, 3º:
- 1º Russell
- 2º Verstappen
- 3º Piastri
- 4º Antonelli
- 5º Norris
- 6º Hamilton
- 7º Leclerc
- 8º Hadjar
- 9º Bearman
- 10º Alonso
NORRIS NO MEJORA
Es 5º por ahora...
ÚLTIMO INTENTO
A pista todos. Llega el momento también de Alonso, que montará neumático blando nuevo para hacer su vuelta.
¡VERSTAPPEN, 2º!
Mantiene la 'pole' Russell por ahora. Verstappen está segundo y Piastri es 3º, a más de tres décimas de Russell.
NO PUEDE MCLAREN
¡A cuatro décimas de Russell se ha quedado Norris! Viene Verstappen...
¡TIEMPAZO DE RUSSELL!
Que roza el muro en la penúltima curva tras una vuelta bestial. Mercedes, a por la pole. Antonelli, 2º.
¡¡ARRANCA LA Q3!!
Llega la hora de la verdad. En pista Alonso junto a los Mercedes.
CUIDADO CON MERCEDES
Han resurgido los de Brackley. Russell ha acabado 1º y Antonelli, 3º. Verstappen, entre los dos, y los McLaren, por debajo.
INCREÍBLE ALONSO
Espectacular el piloto de Aston Martin, que sigue haciendo magia y cuela su monoplaza en la Q3 mientras que su compañero cayó en Q1.
¡ALONSO, A Q3!
Leclerc pasa "in extremis" y los dos Williams acaban fuera:
- 11º Hülkenberg
- 12º Albon
- 13º Sainz
- 14º Lawson
- 15º Tsunoda
¡MERCEDES, AL FRENTE!
Russell primero y Antonelli segundo. Vuelan las flechas de plata.
ÚLTIMO INTENTO
En vuelta Antonelli, al que le da un coletazo el coche. Alonso y Sainz, preparando su vuelta.
¡LECLERC, 13º!
Tuvo que abortar en su primer intento y en el segundo tampoco mejora mucho. Muchos problemas para el monegasco, que ha llegado a tocar muro. Le quitan la vuelta a Antonelli tras ponerse 2º. Alonso está 6º y Sainz, 8º.
¡ALONSO, TERCERO!
Tiempo espectacular del español. ¡Sainz es 4º! Muy buenos primeros intentos de los españoles.
COMIENZA LA Q2
En fila ya en el Pit Lane. Max Verstappen, el primero en salir.
INVESTIGACIÓN POR LAS BANDERAS AMARILLAS
Varios pilotos han mejorado su vuelta a pesar de la bandera amarilla en la curva 12. La FIA investigará tras la clasificación a Bortoleto Hülkenberg, Tsunoda y Russell.
RETRASADA LA Q2
Comenzará en tres minutos después de que estuvieran arreglando algo en pista. Retirado ya el coche de Gasly.
PASAN ALONSO Y SAINZ
Se salvan los españoles gracias a la bandera amarilla, aunque no da la sensación de que los pilotos hayan levantado el pie en ese tramo...- 16º Bortoleto
- 17º Stroll
- 18º Colapinto
- 19º Ocon
- 20º Gasly
¡GASLY, PARADO!
¡Bandera amarilla que puede fastidiar a muchos! ¡Sainz no puede hacer su vuelta!
ALONSO, EN VUELTA
Pone el crono en marcha el español. Está 12º ahora mismo. Sainz sale ahora del Pit.
OJO AL TRÁFICO...
Pit Lane muy bloqueado. Menos de tres minutos para el final. Va a haber alguno que no llegue a hacer su vuelta...
CUATRO MINUTOS...
Sigue mejorando la pista. Prácticamente todos con un segundo juego de neumáticos. Norris se pone primero. Antonelli pintando de morado los sectores. Salen Alonso y Sainz con blandos frescos. Atasco en el Pit Lane.
MCLAREN, ABAJO
Norris mete un segundo juego de neumáticos. Piastri, también. Es solo 6º.
¡HADJAR PRIMERO!
Mucha mejora de pista. Tiempo estelar del francés, que hace un 1:30.2.
DESPIERTA FERRARI
Hamilton, 2º, y Leclerc, 3º, en su cuarta vuelta de neumático.
ALONSO, 6º
Buen primer tiempo del español, que se coloca por delante de Hadjar y de Leclerc.
PRIMEROS TIEMPOS
Se pone al frente Verstappen, Hamilton segundo, Norris tercero. Sainz está 6º.
SE VA LARGO HAMILTON
En la primera curva, durante su primer intento. Demasiado acelerado Hamilton en el inicio.
CUIDADO CON LAS BANDERAS ROJAS
Muros muy cerca, circuito urbano y rápido en muchos tramos, estrecho en otros. Venimos de una clasificación con hasta seis banderas rojas...
¡ARRANCA LA Q1!
Semáforo verde en Singapur. Coches a pista bajo la noche.
TODO PREPARADO
Diez minutos para que se ponga el semáforo verde.
MERCEDES, LA TAPADA
Una vez más. Están ahí, no hacen mucho ruido, pero siempre acaban cogiendo un trozo del pastel. Opciones de todo para los de Brackley, que pueden dar la campanada.
MEDIA HORA
Treinta minutos para que arranque la clasificación...
FERRARI, PERDIDA
No está siendo este tampoco el fin de semana de Ferrari. Fuera de las primeras posiciones, no se les espera en la lucha por la 'pole'... y cuidado que alguno no consiga meterse en Q3.
MCLAREN, EN PROBLEMAS
Ya nos solo porque Verstappen se esté acercando, sino porque, en los últimos Grandes Premios, han perdido su factor dominante y han comenzado a bajar al barro de vez en cuando. En Singapur, parece poco probable un doblete papaya, aunque veremos con qué nos sorprenden.
¿HAY MUNDIAL?
Verstappen lleva varios Grandes Premios brillando. Tras sus dos victorias consecutivas, los focos vuelven a apuntarle como posible candidato al título. En Singapur, sigue optando a todo...
SAINZ, A POR LA Q3
Williams quiere alargar su buen estado tras el podio de Sainz en Bakú. Para eso, deberá superar a rivales como RB o Aston Martin. Mucha igualdad en esta zona, donde los pilotos pueden marcar la diferencia.
ALONSO, ¿LA SORPRESA?
La jornada de viernes durante los dos entrenamientos libres elevó el 'suflé' por todo lo alto. Primer puesto en los FP1 y cuarto en los FP2. Si es cierto que en los Libres 3 las sensaciones no han sido las mismas, aunque ya sabemos que con Fernando Alonso todo es posible.
MUY BUENAS TARDES
Regresa el 'Gran Circo' y lo hace en un trazado ya mítico en el calendario. Solo 16 ediciones con esta, pero el Gran Premio de Singapur nunca ha dejado de superarse, y no esperamos menos este fin de semana. Hoy, turno de clasificación.