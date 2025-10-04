Ahora

ALONSO, A POR TODAS

F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Singapur de la temporada 2025 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
Fernando Alonso en su Aston Martin en Singapur durante los Libres 3Fernando Alonso en su Aston Martin en Singapur durante los Libres 3Getty

HABLA ALONSO

"Lo que pensábamos ayer, que entrar en la Q3 iba a ser un objetivo fuerte. Mañana los puntos se complican saliendo 10º por la parte sucia, es probable que perdamos puestos. Vamos mejor este fin de semana que en los últimos, pero no ha fallado nadie y hacer 9º o 10º es lo último que podemos luchar. No creo que pase nada mañana. Toca sufrir un poco y más o menos lo que sabíamos. Hemos cumplido el objetivo de entrar en Q3, pero si cogemos puntos serán uno o dos".

