F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

HABLA ALONSO "Lo que pensábamos ayer, que entrar en la Q3 iba a ser un objetivo fuerte. Mañana los puntos se complican saliendo 10º por la parte sucia, es probable que perdamos puestos. Vamos mejor este fin de semana que en los últimos, pero no ha fallado nadie y hacer 9º o 10º es lo último que podemos luchar. No creo que pase nada mañana. Toca sufrir un poco y más o menos lo que sabíamos. Hemos cumplido el objetivo de entrar en Q3, pero si cogemos puntos serán uno o dos". Compartir en X

WILLIAMS, SIN MÁS RITMO Tanto Alex Albon como Carlos Sainz cayeron en Q2. No hubo ritmo para alcanzar la última ronda, aunque parten desde un buen lugar para optar a los puntos mañana. Una pena por parte de Carlos, que venía colocando a su Williams entre los diez primeros todo el fin de semana. Compartir en X

