Sinner no apoya a Carlos Alcaraz en su 'cruzada' contra el calendario

Al italiano le han preguntado por las palabras del murciano criticando el exigente calendario y las obligaciones que impone la ATP.

Tras ganar el ATP 500 de Tokio y poco antes de renunciar jugar el Masters 1.000 de Shanghái, Carlos Alcaraz criticó el calendario actual al que tiene que hacer frente el circuito y, sobre todo, los tenistas con mayor ranking.

"Creo que hay demasiados torneos obligatorios, demasiados seguidos. Impusieron reglas que nos obligan a jugar torneos Masters 1000, Masters 500, lo que sea. Pero hay demasiadas reglas que a nosotros, como tenistas, no se nos permite elegir si jugar o no", señaló.

"Siendo sincero, tengo que considerar en el futuro si tengo que saltarme algunos torneos obligatorios solo para mantener mi condición física y mi buena forma", añadió.

Pues bien, estas palabras se las han trasladado a JannikSinner, que ganó el ATP 500 de Pekín y sí estará en Shanghái.

Eso sí, el italiano se ha desmarcado de la 'cruzada' del murciano: "No quiero criticar nada. Cada uno piensa de forma distinta. Aún podemos elegir como tenistas dónde vamos. Además, el calendario es el que es".

Junto a Alcaraz, IgaSwiatek también cargó contra el calendario del circuito femenino: "La WTA he hecho que esto sea una locura con todas estas reglas obligatorias. Es imposible encajarlo en el calendario".