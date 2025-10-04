El obstáculo del que se queja Djokovic en el Masters de Shanghái: "No recuerdo la última vez..."

El serbio considera que hay un factor que complica mucho la práctica del tenis en el Masters 1.000 de Shanghái.

Novak Djokovic sufrió de lo lindo para superar al croata Marin Cilic en segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghái. El serbio, a pesar de imponerse en dos sets, acusó mucho el calor y la humedad y dejó gestos que mostraron su evidente incomodidad ante el clima de la capital china.

'Nole', a pesar de ir habitualmente por delante en el marcador, reveló cierta desesperación ante unas condiciones que luego criticó en rueda de prensa: "La humedad que hay aquí es una locura, sinceramente. No recuerdo que el tiempo fuese tan húmedo en China. No recuerdo la última vez que jugué con una humedad como esta".

"Es lo que hay, es lo mismo para mí, para mi rival y para cualquier otro. Tienes que aceptarlo y lidiar con ello. Sudas muchísimo, las facturas por lavar la ropa van a ser muy altas esta semana, pero está genial. Espero que no me detenga", reconoció Djokovic tras su clasificación a tercera ronda.

Yannick Hanfmann será su próximo rival. El serbio se encomienda a intentar sentirse algo más cómodo ante la extrema humedad de Shanghái. Sus sensaciones ante Cilic no fueron del todo positivas y 'Nole' deberá encontrar su mejor versión si quiere coronarse en el torneo más importante de la gira asiática.