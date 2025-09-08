El salvaje dato de Alcaraz contra Sinner: ¿Cuántos partidos ha perdido Jannik vs Carlos?

El murciano es el auténtico verdugo del de San Cándido. El procentaje de derrotas de Jannik causadas por Carlos en los últimos sesenta partidos es simplemente demoledor.

Hace poco una gran personalidad del tenis aseguró: "Cualquiera puede ganar a Alcaraz pero solo Alcaraz puede ganar a Sinner". La primera parte de la frase es fácilmente discutible pero la segunda es bastante acertada, sobre todo si se atiende a los datos de los últimos partidos de Jannik.

El nivel del italiano es el más regular y sólido del circuito, de eso hay poca duda. Como prueba de ello está la larga temporada en la que ha liderado el circuito profesional. Sin embargo, Carlitos se ha convertido en la 'bestia negra' del jugador más fiable del mundo.

Si atendemos a los últimos 57 partidos de Sinner, el italiano ha ganado 51. Solo seis derrotas, cinco de ellas han sido a manos de Alcaraz. El de El Palmar es la auténtica 'criptonita' de un Jannik que solo ha sucumbido ante Alexander Bublik más allá de contra Carlitos, y en solo una ocasión.

De esas cinco derrotas, dos de ellas son en final de 'Grand Slam' esta temporada. Roland Garros y US Open aunque si bien es cierto que Sinner se tomó la venganza del Abierto de Francia en Wimbledon.

Sus duelos son sinónimo de espectáculo pero cuando Carlos está al 100% ni Jannik puede con él. El máximo nivel del murciano no tiene 'némesis' dentro del circuito profesional. Veremos si, con el tiempo, Sinner es capaz de igualar las estadísticas.