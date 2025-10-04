Ahora

Explosión en Fuengirola

Ocho heridos, tres de ellos graves, tras la explosión de una embarcación en el puerto deportivo de Fuengirola

Los detalles El Ayuntamiento del municipio malagueño asegura que tras la deflagración, cuyas causas se desconocen, el barco comenzó a arder.

Imagen del puerto de Fuengirola (Málaga).Imagen del puerto de Fuengirola (Málaga).EP
Ocho personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, en una explosión de un barco en el puerto deportivo de Fuengirola (Málaga). El incidente ha ocurrido sobre las 12:20 horas de este sábado.

Por su parte, el Ayuntamiento del municipio malagueño asegura que tras la explosión, cuyas causas se desconocen, la embarcación que navegaba por el Puerto Deportivo, comenzó a arder.

Hasta el lugar se han desplazado el Servicio de Salvamento y Socorrismo, los Bomberos, Policía Local y Guardia Civil. Asimismo, desde el Consistorio se ha señalado que los socorristas del Servicio de Salvamento han llegado hasta los tripulantes para ponerlos a salvo.

En total, iban embarcadas ocho personas. Todas resultaron heridas y tres de ellas de consideración, que inmediatamente han sido puestas a disposición de los servicios médicos de emergencia.

La deflagración ha causado que la embarcación se hundiera. Los responsables de la Agencia Andaluza de Puertos están siguiendo la situación de cerca para valorar la aplicación de medidas antivertidos.

