Ocho heridos, tres de ellos graves, tras la explosión de una embarcación en el puerto deportivo de Fuengirola

Una explosión en un barco en el puerto deportivo de Fuengirola, Málaga, ha dejado ocho heridos, tres de ellos de gravedad. El incidente ocurrió alrededor de las 12:20 horas del sábado, y tras la explosión, la embarcación comenzó a arder. Al lugar acudieron el Servicio de Salvamento y Socorrismo, Bomberos, Policía Local y Guardia Civil. Los socorristas rescataron a los tripulantes, quienes fueron atendidos por los servicios médicos de emergencia. La explosión provocó el hundimiento del barco, y la Agencia Andaluza de Puertos está evaluando la situación para prevenir vertidos.

Hasta el lugar se han desplazado el Servicio de Salvamento y Socorrismo, los Bomberos, Policía Local y Guardia Civil. Asimismo, desde el Consistorio se ha señalado que los socorristas del Servicio de Salvamento han llegado hasta los tripulantes para ponerlos a salvo.

En total, iban embarcadas ocho personas. Todas resultaron heridas y tres de ellas de consideración, que inmediatamente han sido puestas a disposición de los servicios médicos de emergencia.

La deflagración ha causado que la embarcación se hundiera. Los responsables de la Agencia Andaluza de Puertos están siguiendo la situación de cerca para valorar la aplicación de medidas antivertidos.

