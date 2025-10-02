Enfado morrocotudo de Carlos Alcaraz con amenaza incluida a la ATP

El murciano anunció que medita saltarse "algunos torneos obligatorios" debido a que "el calendario es muy ajustado".

"Tienen que hacer algo con él"

Justo después de coronarse campeón del ATP 500 de Tokio tras derrotar en la final a Taylor Fritz, Carlos Alcaraz anunció su baja del Masters 1.000 de Shanghái.

En rueda de prensa, el número 1 del mundo explicó que "el calendario es muy ajustado" y que "tienen que hacer algo con él" por el bien de los tenistas.

"Creo que hay demasiados torneos obligatorios, demasiados seguidos. Impusieron reglas que nos obligan a jugar torneos Masters 1000, Masters 500, lo que sea. Pero hay demasiadas reglas que a nosotros, como tenistas, no se nos permite elegir si jugar o no", señaló.

De hecho, se mostró de acuerdo con la crítica previa que hizo IgaSwiatek: "La WTA he hecho que esto sea una locura con todas estas reglas obligatorias. Es imposible encajarlo en el calendario".

Es por ello que amenazó a la ATP con saltarse torneos obligatorios asumiendo la penalización con el único objetivo de cuidar su cuerpo y su mente.

"Siendo sincero, tengo que considerar en el futuro si tengo que saltarme algunos torneos obligatorios solo para mantener mi condición física y mi buena forma. Obviamente, va más allá de la condición física. Creo que mentalmente también es muy exigente, jugar tantos torneos obligatorios seguidos o jugar tantos torneos sin tener días para descansar mentalmente. Consideraré saltarme algunos torneos obligatorios por mi propio bien. Estoy de acuerdo con Iga y creo que muchos jugadores lo harán", zanjó.