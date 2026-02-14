El campeón del US Open que desvela la diferencia entre el 'Big3' y Sinner y Alcaraz: "Tienen nivel, pero..."

Marin Cilic, ganador del 'Major' estadounidense en 2014, señala una importante distinción entre los rivales a los que se enfrentaban semana tras semana Djokovic, Nadal y Federer y los que aspiran a derrotar a Carlitos y Jannik.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han sido los dos grandes dominadores del tenis mundial en los últimos año. El español y el murciano se han encargado de ganar los últimos nueve 'Grand Slams' que se han disputado sin dar mucha opción a sus máximos rivales.

En el último US Open, un excelso Djokovic consiguió imponerse Jannik para meterse en la final. Allí, sucumbió ante un fantásticos Alcaraz. A pesar de la derrota, 'Nole' volvió a demostrar que es capaz de jugar al nivel del número uno y dos del mundo. Además, el torneo del serbio puso de nuevo encima de la mesa el debate entre el 'Big3' y Carlos y Jannik.

Las comparaciones se van intensificando a medida que el español y el transalpino suman títulos de 'Grand Slam'. Algunas personalidades del tenis han señalado que existe una diferencia entre los contextos en los que se han desarrollado las dos rivalidades. El factor determinante son los rivales que tuvieron en ambas situaciones.

Marin Cilic, veterano tenista y campeón del US Open en 2014, lo explica: "Si comparamos nivel contra nivel, no creo que haya muchas diferencias. Hace diez, doce o catorce años, eso sí, teníamos a tipos ultraconsistentes, capaces de jugar semana tras semana a un nivel altísimo".

"Había tipos como Tomas Berdych, David Ferrer, Tsonga... estos jugadores jugaban muy bien todas las semanas. Hoy, creo que los chicos tienen el nivel, compiten increíblemente bien y su tenis es brutal, pero ese grupo de tenistas entre el #5 y el #20 del mundo puede trabajar un poco esa consistencia para mostrar ese nivel todas las semanas. Diría que esa es la principal diferencia", asegura el croata en declaraciones para 'Tennis Channel".