Alcaraz se escapa de Sinner en el ranking después de su título en el Open de Australia

El murciano se consolida como número 1 y aumenta la distancia sobre Sinner en más de 3.000 puntos. Novak Djokovic se coloca tercero.

Carlos Alcaraz asaltó el número 1 del mundo a finales de 2025. Y ahora lo acaba de afianzar con su título en el Open de Australia. Porque ya le saca a Jannik Sinner más de 3.000 puntos en el ranking. La gran novedad llega en el tercer escalón: Novak Djokovic se coloca por delante de Alexander Zverev.

Carlos ya tiene 13.650 puntos. La tercera cifra más alta de la historia del tenis por detrás de Rafa Nadal en 2009 y de Novak Djokovic.

Sinner sigue en segundo lugar después de caer eliminado en semifinales de Melbourne: tiene 10.300 puntos.

La gran novedad es el mencionado Djokovic, que sube al número 3 del mundo con 5.280 puntos.

Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur, Taylor Fritz, Auger-Aliassime, Ben Shelton y Alexander Bublik son los siguientes en el ranking de la ATP. Aunque ya muy lejos de los mejores.