Toni Nadal contradice a Carlos Alcaraz tras sus explosivas declaraciones

El tío y exentrenador de Rafa Nadal considera que "la temporada no está aún tan cargada para que se quiera ir a casa".

"Es normal que los rivales busquen la forma de ganar"

Antes de que Sebastian Korda le rompiera el servicio en el segundo set (el americano ya se había llevado el primero), Carlos Alcaraz explotó.

"No puedo más, me quiero ir a casa", le gritó a su box, que le pedía calma al número 1 del mundo, que terminó cediendo en tercera ronda del Masters 1000 de Miami.

Este cabreo inédito del murciano fue analizado por Toni Nadal en 'Radioestadio', y el tío y exentrenador de Rafa no cree que tenga razón.

"La temporada no está aún tan cargada para que se quiera ir a casa", afirmó Toni, que también se refirió a la afición de Carlitos sobre que todos sus rivales parecen Federer.

Toni explica que "es normal que los rivales busquen la forma de ganar a Alcaraz". "Quedé un poco sorprendido con la derrota de Alcaraz; no veía a Korda un rival demasiado peligroso pero no vi a Alcaraz muy fino", añade.

Eso sí, le ve como el gran favorito en la gira de arcillo: "En tierra Alcaraz para mí es el máximo favorito, le veo muy superior en tierra a Sinner".

"Aunque haya perdido en estos dos torneos, la trayectoria de Alcaraz no peligra; es un pequeño bache que tienen todos pero le veo favorito para Roland Garros", zanjó.