"Es normal que los rivales busquen la forma de ganar"
Toni Nadal contradice a Carlos Alcaraz tras sus explosivas declaraciones
El tío y exentrenador de Rafa Nadal considera que "la temporada no está aún tan cargada para que se quiera ir a casa".
Antes de que Sebastian Korda le rompiera el servicio en el segundo set (el americano ya se había llevado el primero), Carlos Alcaraz explotó.
"No puedo más, me quiero ir a casa", le gritó a su box, que le pedía calma al número 1 del mundo, que terminó cediendo en tercera ronda del Masters 1000 de Miami.
Este cabreo inédito del murciano fue analizado por Toni Nadal en 'Radioestadio', y el tío y exentrenador de Rafa no cree que tenga razón.
"La temporada no está aún tan cargada para que se quiera ir a casa", afirmó Toni, que también se refirió a la afición de Carlitos sobre que todos sus rivales parecen Federer.
Toni explica que "es normal que los rivales busquen la forma de ganar a Alcaraz". "Quedé un poco sorprendido con la derrota de Alcaraz; no veía a Korda un rival demasiado peligroso pero no vi a Alcaraz muy fino", añade.
Eso sí, le ve como el gran favorito en la gira de arcillo: "En tierra Alcaraz para mí es el máximo favorito, le veo muy superior en tierra a Sinner".
"Aunque haya perdido en estos dos torneos, la trayectoria de Alcaraz no peligra; es un pequeño bache que tienen todos pero le veo favorito para Roland Garros", zanjó.