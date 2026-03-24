"No siempre se puede estar al 100%"
El inédito cabreo de Carlos Alcaraz en Miami tiene explicación: ojo a la opinión de Corretja
El extenista español, que llegó a ser número 2 del mundo, considera que su cabeza "está un poco colapsada".
"No puedo más, me quiero ir a casa": así de directo y contundente se dirigió Carlos Alcaraz hacia su box antes de que Sebastian Korda le rompiera el servicio en el segundo set.
El número 1 del mundo, que terminó cediendo en tres mangas ante el americano, protagonizó un cabreo inédito en su carrera que según Álex Corretja tiene su explicación.
El extenista español lo achaca a un agotamiento mental, sobre todo después de que se le juntase con la derrota en semifinales de Indian Wells contra Daniil Medvedev hace una semana.
"Es tan difícil la temporada que está haciendo Carlos, que jugar contra Fonseca en el primer partido en Miami, Korda, que venía de ganar un torneo muy importante hace dos o tres semanas, que es un jugador que ya le ha ganado en otra ocasión, que es una pista que no bota tanto la pelota y que es un poco más húmeda, el juego de Carlos quizás no le hace tanto daño", explicó en declaraciones a 'Eurosport'.
Corretja considera que "la cabeza está un poco colapsada" y que "no siempre se puede estar al 100%": "Creo que es también normal que en un momento dado esté algo fatigado y que diga algún comentario de estar cansado, o que no puede más o que se quiere ir a casa".
"Creo que mentalmente es normal que Carlos esté un poco... ganar mucho es espectacular pero también satura. No descansas, tienes poco tiempo para recuperarte. Creo que el inicio de año ha sido excepcional, pero te da poco margen y días para recuperar un poco la tranquilidad y hacer lo que te apetezca", ha zanjado.